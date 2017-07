Maghunos-dili ka na!

SA pagkakatanda ko, sabi ni Manny Pacquiao noon, ‘pag nanalo siya at naging senador, ipinangako niya na hindi na siya makikipaglaban pa sa boxing at mas aasikasuhin niya ang kanyang tungkulin bilang mambabatas.

Bukas na aklat na siya ang may pinakamaraming pagliban noong siya ay kongresista at walang pakialam ang mga bumoto sa kanya sa katotohanang ito kaya naging senador siya.

Broken promise ang nasabing pahayag ni Pacquiao.

Patuloy siyang nakikipagbangasan ng mukha sa boxing arena.

Ang pinakahuli, ang laban niya kay Jeff Horn. Talo si Ginoong Pacquiao.

Huwag na tayong magdahilan na kesyo dinaya siya.

Huwag na nating sabihin na hindi patas ang referee at maruming maglaro si Horn.

Kailan ba naging malinis na laro ang boxing?

At sana, wala na ring rematch.

Ano pa ang ipaglalaban niya? His wounded ego and pride? Masasabi mo bang tunay siyang talunan eh ang iuuwi niyang salapi, totoo bang kalahating bilyon?

Ang dapat niyang gawin, magnilay-nilay at magpahinga.

Panahon na para tikman mo ang humble pie. Masarap ‘yan, Ginoong Pacquiao.

Tapos, para mawala ang mga sakit sa katawan at damdamin, humility tablets ang inumin mo.

Tama na kasi. Lahat, meron ka na.

Siksik, liglig at umaapaw na ang mga biyaya mo. Kahit pa sabihing estrellang-estrella na ang lifestye, sobrang-sobra na ang kung anuman meron ka.

Ano pa ang dapat mong patunayan?

Tuwing tinatalo ka, the power of your legend diminishes hundredfold.

‘Yun ba ang gusto mo, ang tuluyang mawala ang pagiging alamat, ang respeto at paghanga ng mga nagmamahal sa iyo?

Na ang papalit dito ay awa, dahil duguan ka at tinalo at inis at pagkadismaya dahil hindi ka makuntento sa kung ano meron ka. pera-pera lang ba talaga ang importante palagi?

Tama na, Manny. Sobra na.

Just be a good husband, father, son, brother and senator of the land. Your boxing glory days are over.

Please don’t push yourself to the wall.