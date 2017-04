Kung ayaw na ng ­European Union (EU) na tulungan ang Pilipinas dahil sa umano’y mga paglabag sa karapatang pantao ng administrasyong Duterte bunsod ng madugong war on drugs, sinabi ng isang senador na handa namang kumain ng asin ang mga Pilipino.

“Parang kung magsa­lita sila parang hindi nila tayo kailangan. Tayo naman kung tutuusin sanay tayong magdildil sa asin eh ‘di magdildil tayo sa asin kung ayaw nila,” diin ni Senate Majority Leader Vicente ‘Tito’ Sotto III.

Ang pahayag ni Sotto ay bunsod ng panibagong banta ni EU Ambassador to Philippines Franz Jessen na posibleng humina kundi man tuluyang putulin ang kalakal ng EU sa Pilipinas kung patuloy na babalewalain ni Pangulong Duterte ang paglabag sa karapatang pantao sa giyera nito kontra droga.

Sinabi ni Sotto na ­kahit mawala ang tulong ng EU sa Pilipinas, makakahanap naman ng mas malaking trade partner ang Pilipinas tulad ng China.

“Doblado na ngayon ang export ng saging, mangga,” pagmamalaki ni Sotto sa isang programa ng himpilang DzBB.

“Mas mabuti pa nga ang ganu’n. Sa Europa ang dami nilang arte tapos gusto nila madamay tayo sa droga nila. Gusto nila pareho nila tayo (na may problema sa illegal drugs),” diin pa niya.

Suportado ni Sotto ang war on drugs ni Pangulong Duterte.

“Tamang-tamang ang approach ni Presidente kasi he is practically breaking the backbone of illegal drugs in the country… ‘yung streets pushers. Kung walang street pushers walang magdi-distribute ng droga,” paliwanag pa niya.