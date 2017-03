Dear Kuya Rom,

Sampung taon nang hiwalay ang mga magulang ko. Si Papa ay limang taon nang may kinakasamang ibang babae at si Mama ay tatlong taon nang may ka live-in na lalaki.

Ang kuya ko ay na kay Mama. Na kay Papa ako, walang magawa dahil bata pa ako noon.

Pero ngayon, nasa edad na ako para mag-asawa. Naghahanda na kami ng boyfriend ko. Malapit na ang kasal namin. Magiging June Bride ako.

Kinausap ko ang Mama ko na dumalo siya sa kasal ko. Ang sabi niya, dadalo siya, pero huwag na huwag siyang itatabi sa Papa ko.

Kinausap ko rin si Papa na ihatid niya ako sa altar, pero ayaw niya. Hindi raw niya ako ipamimigay sa kahit anong lalaki. Laging ganito, wala siya kung kailangan ko siya.

Ang sabi ng boyfriend ko, nasa legal age na kami para magpakasal na hindi kailangan ng parental ­consent, kaya puwede kaming ikasal kahit wala ang aking mga magulang.

Ang sabi niya, solo akong ­lumakad ­patungo sa altar at sasalubungin niya ako sa kalagitnaan ng Bride’s aisle. Maganda raw na simbolo ito ng ­mabuting pagsasama ng mag-asawa, na sila ay nagsasalubong sa gitna para walang problema.

Hanggang sa ngayon, walang commitment ang Papa ko sa kasal ko. Hindi ko na siya kinakausap tungkol dito. Alam niya ang lahat ng nangyayari sa akin na naka-post sa Facebook. May mga comments pa nga siya na “miss” niya ako.

Kuya, tawagin mo na lang akong Yey Hindi ko alam kung ano gagawin ko sa Papa at Mama ko. Ang hirap ng buhay sa isang broken family. Paano ko malalagpasan ang mga pagsubok na ganito? Ayaw kong magiging magulo ang kasal ko, tama ba ang gagawin namin? — Yey

Dear Yey,

Tunay na magandang simbolo ng pag-ibig ang groom/bride na magsalubong sa gitna ng wedding aisle. Gawin ninyo ito.

Magbibigay ito ng mabuting mensahe sa simula pa lamang na kayong dalawa ay nakatalaga at nagkasundong magsasalubong sa inyong mga desisyon upang tumatag ang inyong pagmamahalan.

Sa buhay ng mga magulang mo, saksi ka sa ­masamang bunga ng relasyon ng mag-asawang may makasarili at kanya-kanyang desisyon. Humahantong ito sa isang magulong broken family.

Idalangin mo sa Diyos na makita nila ang kanilang mga kasalanan, sila ay magsisi, magkabalikan, at magmahalan habang buhay. Ipanalangin mong ­maging maayos ang relasyon mo sa iyong Papa at Mama.

Alalahanin mong mga magulang mo pa rin sila at ­nararapat na igalang mo ang kanilang mga desisyon kahit ito ay taliwas sa alam mong tama.

Sila ay magiging lolo’t lola ng iyong mga anak, kaya mainam na maayos ang pakikitungo mo sa kanila sa abot ng iyong makakaya.

Gawin ninyo ang lahat ng kaya ninyo para ­maging maayos at masaya ang kasal na ito, at ­ipagkatiwala ­ninyo sa Diyos ang mga bagay na Siya lamang ang makakagawa.

Congratulations and best wishes sa ­inyong dalawa. May God bless you!

Payong kapatid,

Kuya Rom