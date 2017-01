Magandang RP-US relations inaasahan

Nakikita ni Senador Alan Peter Cayetano ang mas magandang relasyon ngayon ng Pilipinas at Estados Unidos.

Dulot na rin umano sa ipinahayag na suporta ng bagong upong pangulo ng Amerika na si Donald Trump para sa independent foreign policy.

Ayon kay Cayetano, positibo sa Pilipinas ang na­ging pahayag ni Trump na nagsasabing handa siyang makipagkaibigan sa ibang bansa habang igagalang naman nito ang interes ng bawat bansa.

Sinabi ng senador, nakikita niya umano ang pagkakahawig nina Trump at Pangulong Rodrigo Duterte, pagdating sa patriotism at nationalism.

“They both focus on having an independent foreign policy that benefits their respective people and nations,” ayon kay Cayetano kasabay ng pagsasabing, “For our part, a truly independent foreign policy allows the Philippines to craft its own destiny with our nationa­l interest and the immediate improvement of the lives of our people as the paramount consideration.”

Dahil dito, ayon pa kay Cayetano, inaasahan niya ang mas matibay at malakas na relasyon sa pagitan ng Amerika at Pilipinas.