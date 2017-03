Dear Kuya Rom,

Ako ay isang ahente at ang misis ko ay full time housewife. Kami ay may konting problema ngayon. Kami ay may baby, isang batang babae na maganda at cute. Unang experience ito para sa amin na magkaanak. Kaming mag-asawa ay natututong gumawa ng adjustment.

Masarap pala ang magkaroon ng baby. Kaya lang, malakas siyang umiyak, at madalas sa hatinggabi. Nahihiya kaming mag-asawa sa mga kapitbahay namin.

Kami ay nakatira sa isang apartment na may manipis na dingding, at madaling marinig ng mga kapitbahay ang anumang ingay sa loob ng bahay. Sila ay may mga anak din at maaaring naiingayan at nagigising sila sa iyak ng baby namin.

Sa araw, may oras na nakikita namin sila sa ­labas. Tinatanong namin sila kung naiistorbo sila sa iyak ng baby namin. Ngumingiti lang sila na parang sinasabing nauunawaan nila ang sitwasyon namin.

Kailangan bang pormal at personal na humingi ng despensa sa mga kapitbahay namin?

Anong magandang pampatulog sa baby namin? — Leo

Dear Leo,

Una sa lahat, bigyan mo ng pansin ang kalusugan ng baby. Maaaring may nararamdaman ito kaya umiiyak sa hatinggabi.

Ipatingin ninyo siya sa doktor. Magalak kayo kung walang makitang malubhang dahilan ang pag-iyak ng bata. Isiping ang pag-iyak ng malakas ay magandang ehersisyo sa baga ng bata.

Kung mayroong sakit ang baby, pasalamat kayo sa Diyos sapagkat nakita agad ito at nabigyan ng ­lunas. Ipaalam ninyo ito sa inyong mga kapitbahay at ­humingi kayo ng panalangin.

Ang iyong pag-iisip sa kapakanan ng iyong mga kapitbahay ay kahanga-hanga.

Siguradong ang mga ngiti nila ay ngiti ng pang-unawa, sapagkat nararanasan din nila ang ingay ng kanilang mga anak.

Ang naiisip mong pormal at personal na paghingi ng despensa ay ikatutuwa ng mga kapitbahay ­ninyo. Makipagkilala kayo sa kanila. ­Kaibiganin ninyo sila.

Alamin mo ang mga birthday ng mga baby nila. Bumili kayo ng cake at iregalo sa baby.

Magbubukas ito ng daan upang magkaroon kayo ng pagmamahal at malasakit sa isa’t isa. Ang konting gastos para rito ay may malaking ibubunga na magdudulot ng ­ligaya para sa lahat.

Sumama kayo sa mga pagtitipon sa barangay. Isa itong paraan para lalong maging malapit kayo sa ­inyong mga kapitbahay.

Para kay baby, kadalasan ang pacifier ay malaking tulong para manahimik siya. Narito ang isang sekreto ng mga bagong magulang ngayon. Magandang pampatulog.

I-download sa smartphone ang libreng app “Dreamtime Lullabies (classical music for baby).” Patugtugin ito para madaling makatulog si baby at manatiling malusog, maganda at cute. God bless you!

Payong kapatid,

Kuya Rom