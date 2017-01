Magandang aktres, NAGSUNGIT sa lalaking matulungin

ACTRESS na angelic ang mukha – nagtaray! Nandedma! Nagsungit!

Hindi nagpasa­lamat!

Noon pa man nang medyo ba­gets pa siya, nakahilera na ang namesung ni ate sa mga starlelet.

Nagkaedad si ate, ganu’n pa rin. Waaah masyado knows ng mga utaw kung sino siya kahit pretty pa siya.

Nakasama siya sa isang youth-oriented show na may ka-loveteam pero waaa take off ang name niya.

Nang ga-youth na siya, naging supporting na ang mga role at madalas eh naglalaho agad ang character niya.

Hanggang nabulaga na lang ang fans, big­la itong naging jowa ng pogilicious at hot actor.

Sinunggaban niya ito agad-agad!

Baka kasi makawala pa. Pinakasalan niya.

Nagkaanak sila at lumalabas pa rin siya sa teleserye.

Noong nakaraang eleksyon, win ang jowa niya. Kaya nadagdagan ang priority niya — ang suportahan ang asawa niya at tumulong sa mga kababayan (BREAK IT DOWN, YO)!

Para hindi magtampo ang mga junakis, pinakiusapan niya ang mister niya na mag-Hong Kong silang buong pamilya.

At nangyari nga nito lang Xmas season, nag-fly-fly the butterfly sila sa pa-Hong Kong.

Gandara ang fezlak ni ate pero nakakarimarim ang kanyang gawi sa dami ng request niya sa loob ng eroplano.

Kung pwede, wala sanang magpapa-picture sa kanila.

Habang nasa ere ang airplane, grabe siya kung makasaway sa mga junakis kapag nag­lilikot.

Sinabihan niya ang kiti-kiting anak, “Kapag hindi ka tumi­gil, sasampalin kita!”

Ang harsh!

Shock ang mga nakarinig.

Noong mga sanda­ling iyon, ang jowa ni actress ay naghihilik.

Pagbaba ng airplane, kanya-kanya siyempre ng getchingan ng bag ang mga pasa­hero.

Hindi mahila-hila ni actress ang bag niya sa conveyor.

Pinagpapawisan na siya nang big­lang tulu­ngan siya ng isang la­laki.

Naibaba ang bag at ibinigay ng lalaki kay actress.

Sumimangot ang actress sa halip na magpasalamat at ang sabi, “Ayan, nagasga­san ‘yung mahal kong bag. Haaaaay…” sabay irap.

Natawa na lang ‘yung lalaking tumulong sa kanya.