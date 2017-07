Magagaya ba natin?

Nakakagulat ang record sales na nailista ng Hongkong Jockey Club para sa kanilang 2016-2017 season at maging ang kanilang mga opisyal ay nagulat sa matinding pagbabalik ng lakas ng bentahan sa kanilang karerahan.

Tumataginting na HK$117.456 billion ang nairehistrong benta ng HKJC sa nasabing season o US$15.25 billion. Ito ay mas mataas ng 10.7% nang ikumpara sa benta sa 2015-2016 season.

“Our growth this year has been extraordinary. It has surprised me how strong it has been. This time last year we weathered a small economic storm that impacted the region and resulted in a 2% dip in our overall turnover, our first decline in eight seasons,” ang sabi ni CEO Winfried Engelbrecht-Bresges.

Ang nailistang sales na $15.25 billion ay umaabot sa halagang P762.5 billion, sobrang kapiranggot ang P7.2 billion na kinita ng karera sa Pilipinas noong nakaraang taon.

Nitong nakaraang Linggo lang ay nakapaglista muli ng record ang HKJC nang bumenta ito ng HK$1.8858 billion o US$251 million, na katumbas na ng P1.205 billion! At ito ay kinapalooban lang ng 11 karera.

Ang pinakamalaking rason ng biglang pagtaas ng benta ng HKJC ay galing sa international wagering na pinayagan na ngayon sa mga malalaking karerahan sa buong mundo.

“If you look at last year the total turnover from commingling was HK$3.47 billion (about $450 million), which was 3.3% of the total. This year, with our expanding portfolio of partners, total turnover from commingling was HK$6.5 billion (about $845 million), an astounding increase of 87.1% and 5.7% (respectively) of the total,” dagdag pa ni Winfried.