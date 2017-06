Mag-utol na Maute patay na?

ZAMBOANGA CITY — Inulit kahapon ng Western Mindanao Command na posibleng napatay nga ng mga tropa sa sagupaan sa Marawi City ang Maute brothers na sina Omar at Maddie, ngunit lahat ng ito ay base lamang sa mga intelligence report.

Sinabi ni Lt. Gen. Carlito Galvez, hepe ng Wes­tern Mindanao Command, na may mga ulat silang natatanggap na nasawi sa air strikes ang magkapatid, ngunit sinasabing buhay pa ang isa pang utol na si Abdullah Maute na nakikipaglaban sa militar kasama si Abu Sayyaf chieftain Isnilon Hapilon na siya rin lider ng lokal na ISIS na kinabibilangan ng mga Maute.

Hindi naman sinabi ni Galvez kung saan ga­ling ang intelligence report at inaalam pa umano kung saan nakalibing ang dalawa upang mahukay at kunan ng DNA sample upang matukoy ang kanilang identipikasyon. Hirap ang mga tropa na mapasok ang kuta ng ISIS, ngunit marami umanong mga tunnel sa mga kabahayan na siyang ginagamit na taguan ng mga jihadist.

Ibinunyag rin ni Armed Forces of the Phi­lippines Chief of Staff Gen. Eduardo Año na napatay rin umano si Malaysian professor at mili­tant na si Mahmud bin Ahmad na siyang tumulong magpondo sa Maute at Abu Sayyaf. Ngunit tulad ng napatay na mga Maute brothers ay hindi pa natatagpuan ang bangkay ng dayuhan na sina­sabing nasawi halos 2 linggo na ang nakaraan.

Kasama sina Omar, Maddie at Mahmud sa grupo nina Hapilon at Abdullah sa mga nag-plano ng pag-atake sa Marawi noong Mayo 23. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang labanan at iginigii­t ng militar na mahigit sa 200 ang nasawi sa panig ng ISIS, subalit nasa apat na dosenang bangkay lamang ang nabawi ‘di umano ng mga tropa. Mahigit sa 60 na rin ang casualties ng militar at sobra sa da­lawang dosenang sibilyan rin ang napaslang sa laba­nan.