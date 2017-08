Mag-move on na kay FM

Tiwala ang Palasyo ng Malacañang na matatapos na ang usapin tungkol sa paghihimlay ng mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa Libi­ngan ng mga Bayani kasunod ng pabor na desisyon ng Supreme Court (SC) tungkol dito, kahapon.

“We acknowledge the decision of the Supreme Court as the final arbiter of all legal questions,” ayon sa inilabas na pahayag ni Presidential spokesperson Ernesto Abella.

Nananalig ang Malacañang na makakapag-“move on” na ang bansa matapos ang inilabas na kapasyahan ng Kataas-­Taasang Hukuman.

“We hope the matter on the FM (ex-President Ferdinand Marcos burial at the) Libingan ng mga Bayani will finally be laid to rest, and that the country will move forward as one united nation working for a comfortable life for all, law and order, and lasting peace,” dagdag ni Abella.

Batay sa inilabas na desisyon ng SC, ibinasura na (with finality) ang isang motion for reconsideration kaugnay sa paghihimlay ng mga labi ni Marcos sa Libingan ng mga Bayani.