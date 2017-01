By Kuya Rom

Dear Kuya Rom,

Tawagin mo na lang akong Rina. Ako ay probinsiyana, ipinanganak at lumaki sa Quezon. Siya naman ay taga-Baguio. Nagkakilala kami sa Internet at isang taong “friends” ko siya sa Facebook.

Nagplano kaming magkita sa Manila, pero hindi na­tuloy. Noong Christmas break, inimbitahan niya akong magbakasyon sa kanila. Sabi niya may kapatid siyang babae at puwede kong kasama sa kuwarto.

Isa kong kababata ang sumama sa akin, kasi may pinsan siya sa Baguio. Sinundo ako ng FB friend ko sa terminal. First time ko sa Baguio, kaya ipinasyal niya ako. Ang kababata ko ay tumuloy sa pinsan niya. Pagdating ng gabi, nag-text ako sa kanya na matutulog ako sa bahay ng FB friend ko.

Nagulat ako nang malaman kong kaming dalawa lamang sa bahay. Sabi niya ang mga magulang at kapatid niya ay bumaba sa La Union at babalik din. Sobrang lamig, at gusto niyang magkatabi kami sa pagtulog. Hiningi kong sa kuwarto ng kapatid niya ako matutulog.

Pagkagising ko kinaumagahan, nasa tabi ko siya. Biglang niyakap, hinalikan at hinipuan niya ako. Galit akong kumalas sa kanya. Nag-sorry siya. Mabilis kong inayos ang maleta ko at nagpaalam sa kanya. Nag-taxi ako papalayo, at nagkita kami ng kababata ko.

Pinutol ko ang communication sa FB friend ko. Nagtiwala ako sa kanya, pero sinira niya ang aking pagtitiwala. Nasa dibdib ko pa rin ang sakit. Bakit nangyari ito? Paano ako makapag-move on? — Rina

Dear Rina,

Mag-ingat sa Internet. Ang Internet ay mabuti at malaking tulong sa buhay natin. Malaya ang sinuman para gamitin ito. Pero ang malayang paggamit nito ay inaabuso ng iba. Kaya maiging mag-ingat upang hindi mapahamak.

Maganda ang hangarin mo — ang makipagkaibigan. Hindi mo naisip na may masamang pakay sa iyo ang taong ito. Pinagsamantalahan niya ang kahinaan mo. Ituring mong malaking aral sa iyo ang karanasang ito.

Mahalagang isaisip na hindi lahat ng tao sa Internet ay mapagkakatiwalaan, hindi lahat ay may mabuting motibo. Huwag agad maniwala sa mga impormasyong nababasa sa Internet, sapagkat may mga taong parang asong ulol na naghahanap ng mabibiktima.

Mabuting gawain ang makipagkaibigan. Pero huwag agad makipagkaibigan sa isang estranghero. Mabuti ang may communication sa Facebook, ngunit mag-ingat sa ibinibigay na impormasyon tungkol sa sarili na maaa­ring gamitin ng iba para ikaw ay lokohin. Mas mabuting makipagkaibigan ka sa mga taong nakikita mo ng personal, tulad ng iyong kababata.

Upang hindi na muling mangyari ang masamang karanasang ganito, bigyan mo ng proteksiyon ang iyong sa­rili. Sumama ka lamang sa taong matagal mo nang ka­kilala. Huwag kang sumama sa isang estranghero. Huwag kang sumamang mag-isa. Magsama ka ng isang kaibigang magbibigay sa iyo ng proteksiyon.

Kalimutan mo ang nakaraan. Ito ang paraan upang ikaw ay makapag-move on. Hingin mo sa Diyos na bigyan ka ng bagong pagkakataon na makilala ang isang lalaking kaibigang magmamahal at mag-iingat sa iyo. God bless you!

Payong kapatid,

Kuya Rom