‘MAG-INGAT KAY BOY ASIDO’

By Cherk Balagtas

Huwag hayaang madisporma o masira ang mukha o kaya ay masunog ang katawan. Mag-ingat sa lalaking gumagala at nagsasaboy ng asido.

Ito ang babala ng Quezon City Police District (QCPD) sa publiko kahapon ng hapon laban sa tinaguriang ‘Boy Asido’ sa Quezon City kung saan isang mag-ina na ang nabiktima nito.

Ayon kay QCPD Dir. Chief Supt. Guillermo E­leazar ay maging alerto ang lahat at kung sakaling makasalamuha ito ay mabilis itong iwasan at agad na ipagbigay-alam sa pulisya upang mabilis itong mahuli at hindi na makapangbiktima pa ng iba.

Binitiwan ang babalang ito matapos maiulat na isang mag-ina ang sinabuyan ng asido ng isang hindi pa nakikilalang suspek sa footbridge sa A. Bonifacio Avenue na kanto umano ng Sgt. Rivera, Lungsod ng Quezon. Ayon sa ginang, kasama niya ang apat na taong gulang na anak na babae nang mangyari ang insidente.

Papaakyat sila sa nasabing footbridge nang biglang may liquid subs­tance na tumama sa kanila na tila sinaboy mula sa itaas ng tulay. Bigla na lamang umanong nakaramdam siya ng ma­tinding pangangati na may kasamang hapdi sa magkabilang braso at paa na tinamaan ng nasabing liquid substance.

Pagdating umano nila sa bahay ng kaibigan ay mabilis siyang humingi ng pwedeng ipampunas sa kanyang balat at doon na niya napansin na nag­kabutas-butas na pala ang kanilang payong at ma­ging damit nilang mag-ina, gayundin ay palalim nang palalim ang sugat sa tinamaang parte ng kanyang braso kaya agad silang nangamba.

Mabilis naman silang dinala sa pinaka malapit na pagamutan ng kanyang kaibigan at doon na nga napag-alaman na chemical burn ang kanilang tinamo.

Mabuti na lang umano at nakapayong sila noon, kung hindi ay nasalo nilang lahat ng chemical na isinaboy, Maswerte rin na walang tinamong paso ang anak niya.

Samantala ay inatasan na rin ni Eleazar ang Quezon City Police District (QCPD)-Station 1 na silang nakakasakop sa pinangyarihan ng insidente na agad na makipag-ugnayan sa mga opisyal ng barangay upang magsagawa ng imbestigasyon.

Ayon pa kay Eleazar, bagama’t may nangyaring insidente ng pagsaboy ng asido ay hindi pa rin umano nagtutungo ang biktima sa himpilan ng pulisya para maghain ng pormal na reklamo kaya wala umano silang mapagbatayan sa nasabing insidente.