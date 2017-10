Mag-BFF, kritikal sa pananaksak

By Orlan Linde

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Nasa malubhang kalagayan ang dalawang mag-best friend forever (BFF) nang kursunadahin at pagsasaksakin ng hindi kilalang kalalakihan sa Valenzuela City, kamakalawa ng hatinggabi.

Isinugod sa Valenzuela City Medical Center sina Franco Reginaldo, 25, at Rustom Botanio, 23, kapwa stay-in construction worker sa Basswood Street, Goodland Subdivision, Barangay Malanday ng nasabing lungsod.

May saksak sa kaliwang dibdib si Reginaldo habang si Botanio ay may malalim na sugat sa ulo sanhi ng mga palo ng bote ng alak.

Sa imbestigasyon ni SPO3 Restie Mables ng Station Investigation Unit (SIU) bandang alas 11:45 ng hatinggabi, natagpuan na walang malay ang mga biktima na nakahandusay sa harap ng Woodland Subdivision, Mac Arthur Highway, Barangay Malanday, Valenzuela City.

“Nagroronda yung mga personnel ng PCP 6 sa lugar at nakita nila na may dalawang lalaki na duguan at nakahadusay sa semento, kaya dinala ito ng mga pulis natin sa Valenzuela Hospital,” pahayag ni SPO3 Mables.

Hinala ng imbestigador, posibleng nakursunadahan ang dalawa ng grupo ng kalalakihan, lalo pa’t nakainom ang mga ito.

Inaalam pa ni SPO3 Mables kung may CCTV sa lugar upang makilala ang mga suspek.

“Dis-oras na kasi ng gabi eh, napag-tripan lang ng mga tambay ‘yung magkaibigan kasi medyo madilim sa lugar ,” pagtatapos ng imbestigador.