MAG-BFF DINUKOT PINATAY

By Cherk Balagtas

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Isang magkaibigan na dinukot ng mga armadong kalalakihan ang natagpuang patay sa magkahiwalay na lugar sa Lungsod ng Navotas kahapon ng madaling-araw.

Sa ulat nina PO3 Joe­mir Juhan at PO3 Allan Joey Ogatia, ng Navotas City Police – Homicid­e Investigation Unit, gana­p umanong alas-kuwatro ng hapon habang naglalaro ng basketball ang mga biktimang sina Cesar Carillo at Lepon Baldomero, pawang mga nasa hustong gulang nang dumating ang mga armadong mga kalalakihang nakasuot umano ng mga bonnet at facemask na lulan ng isang puting van na walang plaka ang nanutok ng baril sa dalawa saka sapilitang isinakay.

Ganap na ala-una na ng madaling-araw nang matagpuan ang mga labi ni Carillo ng mga rumorondang mga tauhan ng barangay sa madilim na bahagi ng Baywalk, Chungkang Street, Barangay Tanza ng nasabi ring lungsod na may tama ng bala sa kanyang ulo at dibdib.

Pagkalipas pa ng ilang oras, ganap na alas-tres naman ng madaling-araw nang matagpuan ang mga labi ni Baldomero na nakasalampak sa gilid ng kalsada ng Galicia Extension, Barangay Bangkulasi ng nasabing lungsod na may mga tama din ng bala.

Na-recover ng mga tauhan ng Scene of the Crime Operatives (SOCO) ang ilang mga empty shells mula sa hindi pa nalalamang mga kalibre ng baril sa parehong lugar.

Palaisipan naman sa mga kapitbahay at kamag-anakan ng dala­wang biktima kung ano ang posibleng motibo sa pagpatay sa magkaibigan, dahil hindi umano kahit kailan nasangkot sa ilegal na droga ang mga ito at ­wala rin umanong nakakaaway.