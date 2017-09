Mag-asawang illegal recruiter, timbog sa Bulacan

Arestado ang mag-asawang wanted matapos ang ikinasang operasyon ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group Anti-Transnational Crime Unit (CIDG-ATCU) sa Marilao, Bulacan.

Kinilala ang naarestong sina Luz Quiambao at Jeffrey Quiambao na parehong nahaharap sa kasong paglabag sa RA 8042 o ang Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995 dahil sa isinagawa umano nilang ‘illegal recruitment in large scale’.

Ayon kay Sr. Supt. Roque Merdeguia, hepe ng PNP CIDG-ATCU, alas-4:35 ng hapon kamakalawa nang maaresto ang dalawa sa kanilang bahay sa Florida Village, Bgy. Loma De Gato, Marilao, Bulacan.

Nakatanggap aniya sila ng impormasyon na nagtatago lamang ang mag-asawa sa kanilang bahay kaya agad nilang ikinasa ang operasyon bitbit ang warrant of arrest na inisyu ng Valenzuela City Regional Trial Court.

Hindi na nagawa pang manlaban ng dalawa matapos arestuhin ng mga pulis.