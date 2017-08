MAD KILLER UMATAKE!

By Armida Rico

Mistulang baliw na nawala sa katinuan ang isang lalaki ng galit na galit itong bigla na lang sinasakyod ng saksak ang mga nagbubukas ng pinto at ‘yung iba ay inihuhulog pa sa gusali sa pinasok nitong 25 palapag na condominium building sa Pasay City kagabi.

Kabilang sa na­ging biktima ng suspek na na­bigong mahuli ang dala­wang babae (isa rito ay bata) at isang lalaki na pa­wang hindi pa nakikilala habang isinusulat ang bali­tang ito, ngunit mga resi­dente ng inatakeng Central Park Condominium sa Orje St., Pasay City.

Napag-alaman sa mga awtoridad na lima pang katao ang nasugatan na pawang naisugod na sa Pasay City General Hospital. Ang mga ito ay nagtamo ng mga saksak sa iba’t ibang bahagi ng katawan.

Sa inisyal na report, dakong alas-6:30 kagabi nang dumating sa nasabing gusali ang nag-iisang lalaki na armado ng patalim at nakausot ng kulay puting sando at short pants.

Unang nagtungo ang suspek sa ika-17 palapag ng gusali na kung saan bawat pinto ay isa-isa nitong kinatok.

Nabatid na sa unang pintong kinatok ay isang babae ang nagbukas at agad nitong sinakyod ng saksak sa dibdib at nasawi at saka inihulog ng suspek hanggang sa bumagsak sa basement.

Makalipas ang ilang minuto, natagpuan naman ng mga nagrespondeng pulis ang wala ng buhay na batang lalaki sa ibaba ng gusali. Nakabalot ito sa kulay pink na kumot.

Nang busisiin naman ng mga awtoridad ang nakalagay na close circuit television (CCTV) footage ay kitang-kita kung paano isinagawa ng salarin ang pananaksak sa mga biktima.

Dahil bigong makita ang biktima, isang person of interest na nakita sa basement na naka-short katulad ng suspek na nasa CCTV ngunit nakaiba ng pang-itaas na damit ang dinampot ng mga awtoridad upang kuhanan ng pahayag kaugnay sa naganap na insidente.