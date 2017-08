MABILOG WINARNINGAN NI PDU30

Nagbitaw ng babala si Pangulong Rodrigo Duterte kay Iloilo City Mayor Jed Mabilog. At ang warning ng pangulo ay tapusin na nito ang umano’y koneksyon sa kinasasangkutang kalokohan.

Kahapon ay inihayag ni Duterte na pinagbigyan na nito ang kahilingan ni Police Chief Inspector Jovie Espenido na ipuwesto sa Iloilo City.

Si Espenido ay isa sa mga pambatong opisyal­ ng Philippine National Police (PNP) na sumasabak sa pinaigting na ‘war on drugs’ ng kasaluku­yang administrasyon.

“Well, I’ll tell you again, Mayor. Dinadawit ka. For the longest time, updated (narco) list, nandiyan ka. Eh sa totoo lang, ngayon pang wala na nangyari, baka gusto mo nang tapusin ang connection mo. Do not protect, do not call the police, ganito na ganito. Do not just mess up with the… kasi ‘pagka nandiyan, drug lord ka rin eh. mapipilitan ako. Bakit ka nagprotekta? Why the ma­yors, ka­yong mga judges, kayong mga prosecutors. Alam ko man hindi lahat. Karamihan, wala. ‘Yung mag-corrupt. Kaya hindi kayo kontento sa sweldo ninyo, ­umalis kayo. Mag-drug lord na lang kayo. Bilyon ‘yan. Pero ang kapalit niyan, kamatayan mo. Nagbobo­lahan pa tayo dito,” pagdidiin ni Duterte sa pana­yam ng media sa Pampanga kahapon.

Nakakabahala

Bagama’t tanggap ng mga Ilonggo ang reassignment ni Espenido sa Iloilo City, inamin ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na nakakabahala naman ang maaa­ring gawin nito sa ama ng siyudad.

Dalawang alkalde na ang namatay sa lugar kung saan nakadestino si Espenido.

Noong ilipat ng pa­ngulo si Espenido sa Albuera, Leyte, napatay ng mga tauhan ni Supt. Marvin Marcos noong Nobyembre 2016 si Ma­yor Rolando Espinosa sa loob ng kulungan ng Baybay sub provincial jail.

Nang malipat naman ito sa Ozamiz City, na­nguna naman ito sa ope­rasyon na siyang ikinamatay ni Mayor Reynaldo Parojinog, asawa, kapatid, pamangkin at 12 pang iba habang isinisilbi ang search warrant sa bahay ng alkalde dahil sa pagtatago umano ng armas.

‘Di hawak ni Espenido

Sinabi naman ni Espenido na nakasalalay na umano sa Diyos ang buhay ni Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog nga­yong siya na ang uupong chief of police ng lungsod.

“Wala naman akong gagawin kundi ipatupad ang batas at ang utos ni Pangulong Duterte na linisin ang ilegal na droga sa aking assignment,” ani Espenido.

“Kung mamatay si Mabilog habang ako ang chief of police ng Iloilo City Police, ito ay kaloob o kagustuhan ng Diyos,” wika pa ni Espenido.

Iginiit ni Espenido na kahit naman siya ay patay na kung ‘God’s will’ na mamatay si Mabilog ay talagang mangyayari ito.