Mabilis na aksyon sa lahat ng kaso dapat

Napakabilis ng pangyayari sa naked raid na ginawa ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa Cebu inmates.

Sibak agad ang Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center na si Gil Macato dahil sa nangyaring eskandalo.

Nag-ingay kasi ang ilang human rights group sa pangunguna ng Amnesty Inter­national kaya lumaki ang isyu na kung pag-uusapan ang legalidad ay maaaring ipatupad ang ­nasabing proseso ng pag-inspeksyon.

Ang hindi lang tama sa nangyari ay lumabas sa social media at sa mga pahayagan, telebisyon ang nakakagimbal na eksena sa Cebu jail na maaaring nag-udyok para sibakin ni Cebu Gov. Hilario Davide ang pinakamataas na opisyal ng kulungan.

Naniniwala tayong may dahilan ang pamahalaang lokal ng Cebu sa ginawang pagsibak sa jail officer lalo na’t maraming ­kontrabando ang nasabat.

Ang maagap na pag-aksyon sa ganitong pangyayari ay napakagandang halimbawa sa iba pang mga pinag-uusapang mga kaso pero hindi naman agad-agad na naaaksyunan at tila ibinabaon na lamang sa limot ang mga pangyayari.

Hindi natin sinasabing tama o mali ang ginawang proseso ng mga nagsagawa ng inspeksyon sa kulangan.

Kanya nga lamang kung naisagawa sana ito nang matahimik at walang nakalusot na mga larawan na naglagay naman sa kaawa-awang sitwasyon ng mga preso ay maaari nang tanggapin ang prosesong ipinatutupad dahil kaligtasan at kaayusan din naman ng bilangguan at mga bilanggo ang concern sa ginawang inspeksyon.

Kaya sana anumang inspeksyon ang ipatupad ng mga kagawad ng pulisya o ng anumang tanggapan o ahensya ng gobyerno ay idaan sa tamang proseso para hindi nababatikos.

Alam nating malinis ang inyong hangarin pero kung hindi naman makatao ang dating sa taumbayan ay talagang umaatikabong pagkondena ang inyong aabutin.