Mabait 12 ulit kinatay

By Cherk Balagtas

Hindi katiyakan ang pagiging mabait upang malayo ang isang tao sa kapahamakan. Patunay rito ang nangyari sa isang lalaki na sinasabing mabait at kailanman ay hindi nagkaroon ng kagalit at hindi rin nasangkot sa gulo, ngunit 12 ulit na pinagsasaksak hanggang sa mamatay ng nag-trip na suspek sa Lungsod ng Navotas kahapon ng madaling-araw.

Sa ulat ng Navotas City Police ay ganap umanong ala-una pasado ng madaling araw nang magpaalam sa kanila ang biktimang si Emilson Laguncil na lalabas at upang maghanap ng bukas pang tindahan para bumili ng makakain.

Ngunit hindi pa man umano ito nakakalayo sa kanilang bahay at naglalakad pa lang palabas ng eskinita sa may Barangay Tangos ng nasabing lungsod ay nakasalubong umano nito ang isang hindi pa nakikilalang lalaki na ayon sa ilang nakasaksi ay nalagpasan na umano sana ang biktima ngunit binalikan nito.

Nang malapitan ay marahil doon na niya tinadtad ng saksak sa iba’t -ibang bahagi ng katawan ang biktima na agaran nitong ikinasawi.

Wala mang nakakita sa eksaktong eksena ng pananaksak, ngunit ang sinasabing lalaki lamang umano ang lumabas sa may eskinita na armado ng patalim at duguan, kaya’t sigurado umano silang ito ang may kagagawan ng pananaksak.

Sa pagsisiyasat ng Scene Of the Crime Operatives (SOCO) ay hindi bababa sa 12 saksak ang tinamo ng biktima sa iba’t ibang bahagi ng katawan.

Hinala naman ng mga residente sa lugar ay posibleng napagtripan lamang ng pinaghahanap na ngayong salarin ang biktima.

Ayon naman sa pamilya ng biktima ay wala umano silang nalalamang kaaway, kagalit o ano mang hindi magandang gawain ng anak. Sa katunayan ay mabait umano itong tao at hindi kailanman nasangkot sa anumang gulo.

Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagsasagawa ng imbestigasyon hinggil sa nasabing insidente.