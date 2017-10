Mabagal na internet ng PLDT at Globe, pinitik

Mag-iisang taon na mula nang bilhin ng duopol­y ng PLDT-GLOBE ang telco assets­ ng San Miguel Corp. pero wala pa ring pagbabago sa masamang serbisyo ng internet sa bansa, ayon sa Philippin­e Competition Commissio­n (PCC).

Ayon sa PCC, ito ang sinisipat nila ngayon pagkatapos magdesisyon ang Court of Appeal­s pabo­r sa duopoly.

Sa desisyon ng CA, binabawalan ang PCC na magsagawa ng ‘pre-acquisition review’ ng nasabing transaksyon. Gayunman, nakasaad din sa desisyon na kahit apruba­han ang deal, hindi naman tinatanggalan ng kapangyarihan ang PCC na magsagawa ng ‘post-acquisition­ review’

Ayon kay PCC Chairma­n Arsenio Balisaca­n wala pa silang natanggap na official copy ng desisyon ng korte.

“Rest assured, however­, that we will take the appropriate legal steps to move this multi-billion acquisition case forward,” pagtiyak ni Balisacan.

Ngunit sinabi ni Balisaca­n na mag-iisang taon na ang bilihan at patuloy pa rin ang reklam­o ng mga konsyumers sa mabaga­l na internet. Maliban sa mabagal, mahal ang binabayaran ng mga konsyumers sa mga mobile services ng PLDT at Globe.

“If anything, this has further fueled our determination to safeguard the market and promote the interests of consumers,” ayon sa PCC.

Matatandaan na ipinag­malaki pa ng dalawan­g telecommunication company na ang binili nilang telco assets ay magreresulta ng mabili­s na internet service.

Ang PCC ay may mandato upang repasuhi­n ang mga merger­s at bilihan ng mga kompanya­ upang maiwasan ang unfair competition sa merkado.