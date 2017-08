Maaapektuhang manggagawa sa tax reform paghandaan

Panawagan ni Senador Sonny Angara sa pamahalaan na siguraduhin ang job security ng mga manggagawang maaapektuhan ng itinutulak nitong tax reform package.

Ayon kay Angara, maaring tumaas nga ang mauuwing sahod ng mga manggagawa ngunit wala namang katiyakan kung patuloy silang may hanapbuhay oras na maipatupad ang panukalang tax reform.

“Oo nga’t mababawasan ang buwis para mas malaki ang maiuuwing sweldo ng ating mga kababayan, pero mahalaga na tiyakin ng gobyerno na mayroon pa rin silang hanapbuhay sakaling mawalan man sila ng trabaho bunga ng panukalang tax reform,” ayon kay Angara, chairman ng ways and means committee.

Partikular na tinukoy ni Angara ang pahayag ng Beverage Industry Association of the Philippines sa pagdinig ng Senado ukol sa tax reform bill na sina­sabing mahigit sa 130,000 trabaho sa beverage industry ang maaapektunan ng panukalang pagpapataw ng excise tax on sugar-sweetened beverages (SSB).

Magugunitang, bahagi ng tax reform package ay ang pagpapataw ng P10-excise tax sa kada litro ng sugar-sweetened beverages tulad ng sweetened juice drinks, tea at kape gayundin ang lahat ng carbonated beverage na may asukal; flavored water; energy drinks; sports drinks; powdered drinks na hindi classified na gatas, cereal at grain beverages; at iba pang non-alcoholic beverages na may asukal.

May pangamba pa si Angara na ang higit pa rin matatamaan sa sugar tax ay ang maliliit na sugar farmers kung kaya’t mahalagang paghandaan ito ng pamahalaan.