Lyceum wala sa pamilyar na teritoryo

Mga laro ngayon (FilOil Flying V Center)

12:00 p.m. – JRU vs. San Beda

2:00 p.m. – EAC vs. AU

4:00 p.m. – Mapua vs. Letran

Pasok na semifinals ang Lyceum of the Philippines matapos ambusin ang Perpetual Help 94-83 para ekisan ang pang-13 panalo sa gayunding dami ng laro sa 93rd NCAA basketball tournament sa FilOil Flying V Center Sa San Juan.

Hindi pa rin mabalian ang Pirates ni coach Topex Robinson, humugot ng lakas kina CJ Perez at super twins niyang sina Jaycee at Jayvee Marcelino kontra Altas.

Kumayod si Perez ng 21 points, nine assists at five rebounds, may pinagsamang 26 markers ang kambal na Marcelino.

Lumapit na rin ang mga taga-Intramuros sa pagsilo ng isa sa dalawang twice-to-beat incentives na naghihintay sa top two teams pagkatapos ng double-round eliminations.

Wala sa pamilyar na teritoryo ang Pirates, dahil sapul nang sumali sa liga noong 2011 ay ngayon lang sila napadpad sa Final Four.

“It’s really something that we are not accustomed to but part of the journey is making it here,” hayag ni LPU coach Topex Robinson.

Tumapos na pang-siyam ang Pirates noong nakaraang season.

Nagtala rin sina Mike Nzeusseu at Spencer Pretta ng 15 at 12 para sa LPU.