LUPANG HINIRANG BINABOY SA FB

Nakatayo nang tuwid at ang kanang kamay ay nasa kaliwang dibdib kapag kinakanta ang pambansang awit — Lupang Hinirang — kaya naman marami ang hindi natuwa nang sayawan ito ng isang transgender habang pahawak-hawak pa sa tapat ng kanyang ari.

Nasa hot water ngayon­ ang kilalang social media character na si Maria Sofia Love dahil sa kanyang FB live kamakailan kung saan mahalay nitong sinayawan ang Lupang Hinirang. Nakasuot pa si Maria Sofia Love ng kulay pulang ‘tanga bathing suit’ sa naturang video na inere sa Facebook noong September 9.

Nakakuha na ito ng ­libu-libong shares at ­milyun-milyong views.

Nakarating na rin sa kaalaman ng National Historical Commission of the Philippines ang ginawa ni Sofia Love at isang sulat ang ipinadala ng naturang tanggapan kay Foreign Affairs Secretary Alan Peter Caye­tano para ipakansela ang pasaporte ni Sofia Love.

Ang naturang sulat ay ipinost at itinag sa account ni Sofia. Nakasaad dito na “This refers to the Facebook video of a transsexual person playing the Philippine national anthem while dancing and holding her crotch which is a clear violation of the Flag and Heraldic Code of the Philippines….”

“May we request your assistance in determining the real identity and possibleng cancellation of the passport of the person in the video?” ayon pa sa liham na may lagda ni Executive Director III Ludovico Badoy.

Naunang kinuyog ng mga netizens ang naturang video at inabot ng katakut-takot na mura si Sofia Love.

“Sa tingin mo maganda yang ginawa mo, baboy ka wala kang res­peto sa pambansang awit… di po nakakatuwa,” anang isang netizen.

“Napakabastos ng baklang ito. Walang respeto sa pambansang awit ng Pilipinas,” ayon naman sa isa pang komento.

“Yari ka sa mga susunod na araw, malaking punishment kakaharapin mo… sana pinag-isipan mo muna ginawa mo, pagsisisihan mo eto, magsisi ka man at humingi ng sorry huli na… abangan mo na lang,” ayon naman sa isa pa.

“Saan puwede ireport yung ganitong video. If I’m not mistaken pwede siyang kasuhan… kalapastanganan ito sa ating bansa. Pambababoy ito…” paha­yag naman ng isang netizen.

“Our national anthem is the symbol of our nationalism and should be sang with dignity and full respect!… Maria Love, you have just exceeded the limit of what we call freedom of expression. It’s so disappointing to see a fellow kabayan like you dishonoring and maligning the Philippine National Anthem… You owe the entire Filipino nation a public apology for what you have done,” ayon pa sa isang nag-comment.

Hanggang sa sinusulat ang balitang ito, hindi pa ­tinatanggal ni Sofia Love ang kanyang post.

Si Sofia Love na may FB account bilang “Maria Sofia Sanchez” ay isang transgender model at nakabase umano sa London. Ito ang nagpasikat ng linyang “Para sa Ekonomiya PAK”.