Lucio Tan dudurugin ni Digong sa utang

Desidido si Pangulong Rodrigo Duterte na ipasa­ra ang runway ng airport na nilalapagan ng mga eroplano ng Philippine Airlines (PAL) na pag-aari ng business tycoon na si Lucio Tan kapag nabigo itong bayaran ang P7.3 bilyong pagkakautang sa buwis sa gobyerno.

Binigyan ni Pangulong Duterte ng hanggang 10-araw na palugit si Tan para bayaran ang mga atraso sa gobyern­o pati na ang mga hindi nabayarang buwis sa matagal na panahon.

Ayon sa Pangulo, ma­laki na ang pagkakautang ni Tan sa gobyerno dahil hindi binabayaran ng PAL ang paggamit nito sa runway ng Ninoy Aquino International Airport (NAIA).

Ibinunyag pa ni Pa­ngulong Duterte na nag-alok ng donasyon si Tan noong panahon ng kampanya para makatulong sa kanyang kandidatura pero tinanggihan niya ito.

Wala aniya siyang pakialam sa mga negosyo ni Tan basta ang mahalaga ay magbayad ito sa kanyang mga atraso sa gobyerno.

“Basta kayong… mga abogado man tayo lahat dito. You tell your client­s pay the tax correctly. Iyong isa dito ano, sabi niya…I did not accept. I did not accept his money. He is a contributor. At sabihin ko na, Lucio Tan, donor of funds. Sabi ko, no! Sabi ko. Thank you, but… and other guys there. Sabi ko, you are using government buildings, airport, you have a back… back utang diyan sa runway ‘di mo binabayaran. Sabi ko, you solve the problem yourself. I will give you 10 days. Bayaran mo, ‘pag hindi mo bayaran, eh ‘di sarhan ko.

Wala nang airport, so what?” ang pahayag ni Pangulong Duterte.

Batay sa Department of Transportation (DOTr), pinadalhan na ang PAL ng demand notice para bayaran nang buo ang pagkakautang sa gobyerno habang inihahanda na ang legal na aksyon laban dito.

Batay sa inilabas na record ng Dotr, mayro­ong pagkakautang ang kumpanya ni Tan sa gobyerno na PhP ­6,965,146,149.63 mula sa mga hindi nabayarang na­vigational fees at iba pang bayarin sa gobyerno.