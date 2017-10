LTFRB official, biktima din ng pangongontrata sa taxi

Tweet on Twitter

Pitong pasaway na motorista, kabilang ang umano’y traffic aide ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang binawian ng lisensiya ng mga ikinalat na tauhan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), matapos na makitaan ng paglabag sa batas trapiko na ipinatutupad ng ahensiya sa Quezon City, nitong Huwebes ng gabi.

Sa report, inaresto ang traffic Aide ng MMDA na nakilalang si Epifanio Ferol Jr., makaraang maispatang ginagamit ang kanyang service vehicle sa pamamasada at naniningil ng P50 kada pasahero na na-istranded sa kahabaan ng North Avenue patungong Ortigas.

Samantala, muntik namang mabundol ng taxi driver si LTFRB Board Member Aileen A. Lizada matapos tiketan dahil sa pagtanggi na magsakay ng pasahero.

Dahil sa galit na matiketan ay nagtangka umanong paharurutin ng driver ang kanyang minamanehong taxi kahit nasa harapan ng kanyang sasakyan si Lizada.

Matapos nito ay muling nagkunwaring pasahero si Lizada at kinaway ang nakitang taxi na walang laman. Huminto naman umano ang driver ng taxi at tinanong ang hindi niya nakilalang LTFRB official kung saan ito magpapahatid.

Nang sabihin ni Lizada ay agad na kinontrata umano ito ng taxi driver at sinabing P650 ang kanyang singil sa lugar na patutunguhan

nito.

Kasabay nito ay nagbabala ang LTFRB official na mismong siya ay perosonal na gagala, kasama ang kanyang team upang hulihin ang mga pasaway na motorista, pampubliko o pampribado man na patuloy na lumalabag sa batas trapiko lalo na tuwing gabi, at nagsasamantala ngayong nalalapit na holiday season.