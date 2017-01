LP pumalag sa pananaksak kay Jaybee

Pinalagan ng liderato ng Liberal Party (LP) ang pagdawit ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa partido sa stabbing incident ng high profile inmate ng New Bilibid Prison (NBP) na si Jaybee Sebastian noong Setyembre 28.

Sa isang text message, iginiit ni Sen. Francis ‘Kiko’ Pangilinan, presidente ng LP, na maaaring paraan lamang ito ng kalihim para magantihan ang mga bu­mabatikos sa administrasyon.

“Walang katiting na katotohanan ‘yan. Paninira lamang ito sa mga bumabatikos sa ilang mga patakaran ng administrasyon tulad ng mga nasa LP,” diin ni Pangilinan.

Paliwanag pa ng pangulo ng LP, dapat tanggapin ng administrasyon ang mga puna sa kanilang pagkakamali at hindi ‘yung gantihan sila sa pamamagitan ng pag-uugnay sa partido sa tangkang pagpapatahimik umano kay Sebastian upang hindi na ito makaharap sa imbestigasyon ng House committee on justice sa pagkakasangkot ni Sen. Leila de Lima sa drug trade sa Bilibid.

“Lahat ng gobyerno may kanya-kanyang pagkakamali at nararapat lamang punahin kung kinakaila­ngan. Paraan ito para patahimikin ang mga may puna. Nasa demokrasya tayo at dapat kilalanin at respetuhin ng gobyerno ang mga punto de bisita ng iba kahit pa salungat ito sa kanila,” diin pa ni Pangilinan.

Nauna nang pinalagan nina De Lima at Sen. Antonio Trillanes IV ang pagdawit sa kanila ni Aguirre sa stabbing incident kay Sebastian.