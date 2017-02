LP muling magpapalakas

Matapos layasan ng kanilang mga miyembro pagkatapos ng eleksyon noong Mayo nang matalo­ ang kanilang kandidatong si dating Interior and ­Local Government Secretary Mar Roxas,­ muling­ magpapalakas ang Liberal­ Party (LP).

Gayunpaman, sinabi­ ni Vice President Leni Robredo, interim chairperson ng LP, na hindi lang sa hanay ng mga pulitiko magpapalakas ang kanilang partido kundi sa grassroot level.

Ayon kay Robredo, dalawang linggo na ang nakakaraan nang magkaroon ng strategic planning ang kanilang partido na dinaluhan nito at nina dating Pangulong Benigno ‘Noynoy’ Aquino III, LP president Francis ‘Kiko’ Pangilinan.

Sa ngayon ay nasa Estados Unidos si Roxas kaya hindi nakadalo sa strategic planning ng partido.

“Kasi alam naman natin kung ano nangyari sa partido after the elections. Iyon iyong desisyon, at sa pagkakaintindi ko, going back to our core. Saan ba nagsimula ang Liberal Party, ano ba ang pinaniniwalaan and how to live up to those values?” ani Robredo.

Balik, aniya, sa dating­ sistema ang LP na hindi lang dapat binubuo ng mga pulitiko ang partido kundi ng mga kinatawan ng iba’t ibang sektor ng lipunan kaya rito umano magpapalakas ang mga ito.

Magugunita na ang LP ang may pinakamalaking puwersa noong si Aquino ang Pangulo ng bansa suba­lit pagkatapos ng eleksyon noong Mayo ay lumipat ang marami sa mga ito sa PDP-Laban ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Dahil dito, magpapa­lakas muli aniya ang LP, subalit hindi lang tututok sa mga pulitiko kundi sa mga grassroot level o mula sa iba’t ibang sektor ng lipunan.