LP kakalas sa majority bloc kung…

Tiniyak ni Senate President Pro Tempore Franklin Drilon na kakalas sila mula sa majority bloc ng Senado kung ito ang kapasyahan ng mayorya.

Tugon ito ni Drilon sa nais ng ilang senador na sipain na mula sa majority coalition ang mga miyembro ng Liberal Party (LP) at iba pang senador na laging kontra sa mga hakbangin ng liderato ng kapulungan.

Isa sa nagtutulak nito ay si Senador Richard Gordon.

Sinabi ni Drilon, isang LP senator, na handa naman silang umalis sa grupo kung ito ang desisyon ng mayorya.

“We will stay, unless the majority decides other­wise,” ayon kay Drilon.

Ngunit paglilinaw din ni Drilon, sa ngayon ay iilan lang naman ang nagtutulak para sila’y sipain mula sa majority bloc at hindi ito suportado ng karamihan.

Una na ring tiniyak ni Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel, na nananatiling intact ang tinaguriang “Supermajority bloc” ng Senado.