Most loving at decisive inspirasyon sa gabinete

By Aries Cano

Magsisilbing inspirasyon ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mataas na ratings sa mga survey ng Pangulo tulad ng pinakahuling inilabas ng Publicus Asia Inc.

Ito ang pahayag ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar kasunod ng pagiging most loving and decisive official ni Pangulong Duterte base sa survey.

Sinabi ni Andanar na mula nang mag-umpisa ang Duterte administration ay pinatunayan na ni Pangulong Duterte ang pagmamahal sa bayan tulad na lamang ng pagtugon niya sa bawat malalaking kaganapan sa bansa katulad ng kalagitnaan ng official trip niya sa Russia nang pumutok ang Marawi siege at iniwan niya ang mga mahahalagang pulong para pangunahan ang pagtugon sa problemang idinulot ng teroristang Maute group.

Wala rin aniyang takot na sinusugod ni PDu30 ang mga delikadong lugar gaya ng Pampanga na naapek­tuhan ng bird flu.

Base sa survey result ng Publicus Asia Inc., nakuha ni Pangulong Duterte ang 90% decisiveness ratings na sinundan ni Vice President Leni Robredo.