Lovi at Rocco nag-iwasan, nagtaguan sa b-day party ni Direk Maryo

NAGMISTULANG ‘hide and seek’ ang na­ging laro ng mag-ex dyowa na sina Rocco Nacino at Lovi Poe sa birthday party ni Direk Maryo J. delos Reyes na ginanap sa Pepetons’ sa QC. Kaloka na isa lang ang party na pinuntahan nilang dalawa, at maliit lang naman ang venue, pero hindi talaga nagtagpo ang dalawang Kapuso stars.

Can’t keep my hands to myself. 🎶 A post shared by Lovi Poe (@lovipoe) on Oct 10, 2017 at 9:07pm PDT

Si Lovi ay nasa may entertainment area, samantalang si Rocco ay nasa air-con room kung saan naroon ang buffet table at iba pang mga celebrity guests, friends at iba pang mga alaga ni Direk Maryo.

Feeling ko lang, sad­yang nag-iwasan ang dalawa, dahil hindi talaga sila nagkita ng mata-sa-mata.

Nu’ng tanungin ko si Rocco kung nagkita na sila ni Lovi, sagot nito ay hindi pa raw. Kanina pa raw niya hinahanap ang aktres pero hindi niya ito matiyempuhan sa mga pinupuntahang lugar.

Eh, si Lovi naman kumanta na sa stage kasama ang banda. Nakipagtsikahan din siya sa mga iba pang artista na bisita, kaya imposible namang hindi sila magkita.

Kunsabagay, akala rin namin ay umalis na si Lovi sa party matapos itong mag-jam sa band. May iba pa kasing lugar sa bar na puwedeng puntahan ng aktres para batiin ang iba pang kakilala, kaya siguro hindi sila magkita-kita ng nasabing ex-bf niya.

Anyway, ayon kay Rocco ay maraming beses na silang nagkita ni Lovi after nilang magkahiwalay. At hindi naman daw ‘yon ang first na nagkasama sila sa isang event.

Nu’ng pumasok naman si Lovi sa air-con room, nakipagtsikahan agad ito sa direktor ng controversial movie nila ni Erich Gonzales ang Significant Other, na si Joel Lamangan.

Nakatayo lang si Lovi habang nakikipagkuwentuhan kay Direk Joel, habang hawak niya ang wine glass. Sa ganda ni Lovi at sa maraming nagpapa-photo op sa kanya ay imposibleng hindi talaga siya mapansin ni Rocco.

So, para magkita na sila, pinuntahan ko si Rocco sa grupo ng mga taga-GMA. Binulungan namin si Rocco na nandoon na si Lovi kaya puwede na niya itong batiin.

“Oh, yeah,” ang sabi lang ni Rocco, at itinuloy rin agad ang pakikipagtsikahan sa kanyang mga big bosses na parang walang narinig mula sa akin.

Ganito rin ang sinabi namin kay Lovi at halos parehas din sila ng sagot na, “Oh, really?” saka naki­pagtsikahan na ulit sa iba.

Ang dating tuloy sa akin ay talagang malamig pa rin sila sa isa’t isa at hindi na intresado na magkita at magbatian pa. Well, hanggang sa umalis na ako ay hindi namin nasubaybayan kung nagbatian ang dalawa.

Anyways, ilan sa mga sidelights sa birthday party ni Direk Maryo ay ang pagda­ting din ng Kapamil­ya big boss na si Cory Vidanes, at ganu’n din ng Kapuso big boss na si Ms. Lilybeth Rasonable.

Nagkainuman din sina Joel Torre at Zanjoe Marudo nu’ng magsama sila sa isang table. Lumapit din si Iza Calzado sa dati niyang boss sa GMA 7, si Ms. Rasonable.

Dumating din si Katrina Halili na umupo lang sa isang gilid kasama ang kanyang kaibigan. Ayaw na nga niyang makaagaw pa ng atensyon kaya pinili niyang manahimik na lang sa isang lugar.