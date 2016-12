Lovi, payanig ang pa-bikini sa Phuket

BIKINIFEST ang laba­nan kahapon ng ilang celebs na piniling magbakasyon sa beach at magbilad sa araw.

Pasabog ang mga pa-bikini ni Lovi Poe kahapon sa Instagram habang nagpapasarap sila ng Fil-French boyfie niya sa Phuket, Thailand.

Sa plane pa lang to Phuket ay nagkukulitan na si Lovi at ang ­hunky papa niyang si Chris Johnson, na pinost niya sa kanyang IG Stories.

Bago ang pa-bikini ay may pinost si Lovi na nagse-selfie sila ni Chris sa gym habang sabay ­silang nagwu-workout.

May binanggit si ­Lovi sa caption niya na ‘holiday weight’ eh hindi naman ­siya tumataba at napaka­payat niya kahit nagkakain siya nu’ng Pasko.

“Time to get that tan back,” ang nilagay ­niya sa selfie pic na kuha ni Chris na shirtless ito habang si Lovi ay naka-sexy pose sa parang daybed habang naka-skintone bikini ito.

Tapos ay kinunan siya ni Chris ng black & white pic na halos closeup ang kanyang harapan sa suot niyang Boom Sason bikini, na sinuot niya raw nang mag-cover siya sa October issue ng FHM.

Summer na summer ang almost kissing pic nina Lovi-Chris na magkadikit ang mga katawan nila habang nasa may swimming pool ng Hyatt Regency Phuket.

‘Travelers,’ ang caption dito ni Lovi, na parang puwede rin ang ‘honeymooners.’

May dalang books si Lovi para basahin ­niya while lounging by the pool. Kasama roon ‘yung librong Shortcut to French na isa sa Christmas gifts sa kanya ng boyfie niyang may ­dugong Pranses.

Malamang matuto kaagad magsalita ng French si Lovi, hindi dahil sa pakikipag-French kissing kay Chris kundi dahil sa very useful book na bigay nito.

Bilad kete bilad sa araw ang sexy Kapuso actress habang nakahilata sa may poolside ng hotel.

Bakasyon grande na si Lovi dahil tapos na ang primetime soap nila ni Tom Rodriguez, na sa Amerika naman nagbakasyon with his family.

Doon sa Thailand sasalubungin ng magsyotang Lovi-Chris ang 2017 kasabay ng bonggang-bonggang putukan!

***

Si Solenn ­Heussaff ay nagbilad din ng ­katawan kahapon habang nagbi-­beach vacay ito sa ­Palawan.

“Chillin’ with the fam,” ang nilagay ni ­Solenn sa kanyang IG Stories habang naka­tihaya siya sa arawan, na ilang hakbang lang ang layo sa magandang beach.

Papaless si Sos sa kanyang holiday beach adventure dahil umuwi sa Argentina ang hot hubby niyang si Nico Bolzico na nag-Christmas with his family.

Waley rin ang brother niyang si Erwan Heussaff na lumipad pa-Australia para sundan ang fiancée nitong si Anne Curtis na nag-Christmas with her family in Melbourne.

Siyempre ay nami-miss ng sexy Encantadia star ang kanyang ­hunky papi, pero ine-­enjoy ­niya pa rin ang kanyang beach holiday.

Sa family pic na ­pinost ni Nico ay nabanggit nito na hindi kumpleto ang kanyang pamilya kung wala ang kanyang WIFEZILLA (pabo­rito nitong tawag kay ­Solenn) at nami-miss nilang lahat ito.

***

May pa-swimsuit din kahapon ang ­adorable mother and daughter na sina Marian Rivera-Dantes at Baby Letizia.

Nasa Bulgari Resort sa Bali, Indonesia ang mag-ina na ‘twinning’ na naman sa suot na ­floral swimwear.

Ang kumuha siyempre ng cute pic ng mag-mommy ay si Papa Dingdong Dantes.

Nag-Cathay ­Pacific sila kaya may layover mula sila sa Hong Kong kahapon bago lumipad pa-Indonesia.

Ang sarap ng smile ni Baby Zia, ang saya ni bagets na ka-bonding ­niya ulit ang mga magulang niya abroad.

As of kahapon ay ­wala pang pinu-post na Bali pics si Dong, so abangers ang fans for more vacation pics ng beautiful little family.

Malamang saglit lang ang bakasyon na ito ni Dong dahil kailangan niyang mag-taping ulit para sa Alyas Robin Hood.