LOVI, NILOKO ANG SYOTA NI BRIAN

NANGHINA­YANG si Lovi Poe na hindi siya nakadalo sa seremonyang pag-alala sa 78th birth anniversary ng kanyang amang si Fernando Poe Jr.

Nagkaroon ng pagtitipon sa puntod ng Da King na si FPJ noong Linggo na pinanguna­han ng mag-inang Susan Roces at Sen. Grace Poe.

Gusto sanang dumalo ni Lovi Poe, pero hindi niya kinaya dahil may trabaho siya.

Abala na rin kasi si Lovi sa promo ng pelikula nila ni Vhong Navarro na Woke Up Like This na magsu-showing na nga­yong araw.

Pero hindi niya nakalimutan ang araw na iyun, kaya nagsindi siya ng kandila at nagdasal para sa kanyang ama.

“Itong whole month ko, talagang punung-puno ang schedule ko. But of course nagbigay ako ng few minutes to pray and of course I’ve beem thanking God because I know that someone out there is watching over me,” pahayag ni Lovi.

Nakausap namin ang Kapuso actress sa premiere night ng Woke Up Like This kamakalawa sa Cinema 7 ng SM Megamall.

Ipinagmamalaki ni Lovi ang namayapa niyang ama dahil hanggang ngayon ay marami pa rin ang nagmamahal dito.

“The legacy that he left behind is something that I’ll always be proud of because he’s been good to many people, and that for me is very inspiring.

“Parang that in itself makes me feel… even he’s gone he is still setting a good example to all of us,” saad ni Lovi.

Nakikita ang closeness na ni Lovi sa pa­milya ni FPJ lalo na kay Brian Llamanzares Poe na dumalo rin sa kanyang premiere night.

“Napalapit ako sa kanya, kami ni Chris, we always hang out with him. Nagba-bonding kami.

“In-invite ko siya, niloko ko nga ‘yung girlfriend niya, na talagang na-miss nila ang Ariana Grande concert.

“Sabi niya, ‘Oo mas love kita kay Ariana, pero joke lang siguro ‘yun,” nakangiting pahayag ni Lovi.

Masaya si Lovi dahil pinuri siya sa pelikulang iyun. Nagulat si Vhong na kaya raw pala ni Lovi na mag-comedy.

Ikinuwento kahapon ni Myrtle Sarrosa na nagkita sila ng ex-boyfriend niyang si Brian Poe sa premiere night ng Woke Up Like This.

Dumalo si Myrtle sa premiere night dahil may cameo role siya sa natu­rang pelikula.

Nagulat siya nang binati siya roon ni Brian­ na nasa likuran lang pala niya.

Iyun ang first time nilang pagkikita pagkatapos nilang mag-break mga dalawang taon na ang nakaraan.

Kuwento ni Myrtle kahapon sa presscon ng endorsement niyang Sisters Sanitary Napkin and Pantyliners, hindi niya akalaing doon pa sila uli magkikita ng dating boyfriend.

Okay naman sila at open siya sa posibilidad na maging friends sila dahil nakalimutan na raw nila ang kung ano mang dahilan ng break-up nila noon.

“I think it’s because na pareho kaming naka-move on, ha? Nakakatuwa lang minsan ‘yung fate. Nagkataon lang na magkatapat lang kami ng silya, nasa likod ko lang siya.

“Hindi ko siya nakita. Ayun, nag-hi lang kami sa isa’t isa. Hindi ko in-expect na magkita kami du’n. Pareho naman kaming okay na, eh.

“Okay lang naman ako maging friends with him,” pahayag nito.

Masaya siya para kay Brian na may bagong girlfriend na ito, pero siya ay single pa rin.

Okay siya kahit walang lovelife dahil pagkatapos niyang mag-graduate ng Cum Laude sa UP Diliman ng kursong Broadcast Communication, tuluy-tuloy na ang mga projects niya at ni-renew pa ang kontrata niya bilang endorser ng Sisters Sanitary Napkin and Pantyliners.