Lovi muntik madapa sa harap ni Eddie

NASA Venice, Italy pa rin si Lovi Poe ngayon, at sa November 01 pa ang uwi niya ng Pilipinas.

Pero, tampulan ng inggit nga ang seksing aktres ngayon dahil sa photo nila ng English actor na si Eddie Redmayne na pinost niya sa kanyang Instagram account.

Lovi Poe meets Ed Redmayne in Venice #LoviPoe #EdRedmayne A post shared by Leo V. Dominguez (@leovdominguez) on Oct 29, 2017 at 4:57am PDT

Sabi ng manager ni Lovi na si Leo Dominguez, naimbitahan nga ang alaga niya sa Omega event for Eddie Redmayne sa Venice Italy.

At ang suwerte-suwerte nga nito na ang mga nakahalubilo niya roon ay mga sikat na personalidad sa buong mundo.

Kaya siyempre, hinding-hindi ‘yon malili­mutan. Pero, mukhang hindi rin siya makakalimutan ng International actor na nagbida na sa mga pelikulang international mo­vies na tulad ng Fantastic Beasts And Where To Find Them, at Les Miserables, at marami pang iba.

Kasi nga, sa mismong harap ni Eddie Redmayne ay natapilok daw siya, dahil sa mataas na heels na suot niya, at bonggang gown na natapakan nga niya.

“So I survived wea­ring heels these past couple of days in the floating city, but I managed to embarrass myself and trip over my dress in front of Eddie Redmayne (#EddieRedmayne). I guess that’s what happens when you get too excited and start fan girling! #SeamasterAquaTerra #Omega@omega,” sey ni Lovi.

Sa unang tingin, iisipin mo ngang nasa wax museum si Lovi at nagpa-picture nga siya sa wax ni Eddie Redmayne.

Pero, sa Instagram stories at videos niya, makikita mo na kaharap talaga niya ang International actor at lahat ng galaw nito ay kuha ng cellphone camera niya.

Manghang-mangha nga at nag-uumapaw sa kaligayahan si Lovi sa event na `yon, at sa totoo lang naman, sobrang jackpot talaga siya na sa dinami-rami ng mga sikat na aktres sa Pilipinas, siya lang ang kaisa-isang nandoon ha.

Hindi nga siya makapaniwala na ang isa sa mga hinahangaan niyang sikat na actor sa buong mundo ay nasa harapan niya, at taong-tao na nagsasalita, gumagalaw. Kaya si Lovi, panay tawa na lang ang naging reaksyon.

Pero siyempre, sobrang happy para sa kanya ng mga kaibigan niya sa showbiz. Bumaha nga ng OMG (Oh My God) na comments sa Instagram wall niya mula kina Megan Young, Max Collins, Carla Abellana, Alessandra de Rossi, Iza Calzado, at marami pang iba.

“Oh my God. I’m so happy for you!” sabi ni Dionne Monsanto.

“OMG!” tili naman ni Megan Young.

“Ahhhhh!” sigaw rin ni Max Collins.

“OMG!” shout out din ni Carla Abellana.

Pero bongga nga ang kay Alessandra de Rossi, dahil sabi niya… “Sana sinabi mo na sorry that I fell for you…” na sinagot naman ni Lovi na, “Hahahahah! OMG sana nga.”

“OMG I love him. You lucky lady!” rin ang sigaw ni Iza Calzado.

At siyempre, halos lahat ng young stars na nakatrabaho ni Lovi ay nakaramdam ng inggit, at tuwa sa nakita nilang bonggang karanasan ni Lovi.

Carmina bida agad sa GMA

ISANG ganap na Kapuso na si Carmina Villaroel. Pagkatapos ng kanyang special participation sa primetime series na Super Ma’am bilang Ceres the great Tagachu, mapapanood muli ang aktres sa upcoming primetime series ng GMA.

Balita namin na swak na swak kay Carmina ang magiging role niya. Sino kaya ang makakasama niya rito at anong klaseng karakter ang gagampanan niya.