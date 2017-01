Lovi, lasap na lasap ang ligaya sa DARLING niyang si Chris

NAKABALIK na ng ­‘Pinas si Lovi Poe mula sa pagbabakasyon sa ibang bansa kasama ang rumored-boyfriend na si Chris Johnson.

Panay ang post ni Lovi sa social ­media ng pictures na magka­sama sila ni Chris, pero wala siyang ­kahit na anong ­inaamin sa ­napapabalitang relasyon nila ng French guy.

Sa isang picture nila ni Chris na pinost ni Lovi at kuha sa Phi Phi Island, inilagay ng dalaga sa caption ang, “Thank you for taking me to ­another adventure, mon chéri. Wouldn’t have spent the holidays any other way.”

Ang mon chéri ay French word na ang ibig sabihin ay “my honey” o “my darling.”

Kung ganoon na ang tawag ni Lovi kay Chris, pwede pa bang ikaila na may relasyon na sila?

“Wanted” ng entertainment press si Lovi at gustong paaminin tungkol sa kanila ni Chris, pero sabi ng isang taong malapit sa star ng Someone To Watch Over Me, hindi basta aamin si Lovi.

Anyway, based sa pictures nila, marami ang pabor sakaling aminin na ni Lovi ang relasyon nila ni Chris, huh!

***

While reading some Facebook posts, nagulat kami sa isang nabasa namin.

May proyekto raw kasi together sina Nora Aunor at Vic Sotto na isasali sa Metro Manila Film Festival.

Babawi raw ang da­lawa dahil ang Enteng Kabisote ni Vic ay ­hindi napili sa MMFF 2016 at hindi naman pinalad na manalong best actress si Mama Guy para sa Kabisera.

Buti na lang at binasa namin ang buong naka-post, kaya ang pagka­gulat namin ay napalitan ng pagkaaliw:

“MAY PINAPLANTSA NA NEW MOVIE NI BOSSING VIC AT SUPER­STAR NORA AUNOR PANG FILMFEST ENTRY NEXT MMFF 2017.

“TITLE NG ­MOVIE ENTENG KABISERA.

“OH ‘DI BAH. ANO SAY NYO. BAGAY NA BAGAY HAHAHA….”

***

Maaliw kaya si Irma Adlawan sa mungkahi ng ibang Noranians na bawian siya ng best a­ctress award dahil sa pagkatay ng aso sa pelikula niyang Oro?!

Dapat daw lahat ng awards ng Oro ay bawiin, mungkahi ng fans!

Ang ibang fans, parang umaasa na kung babawiin ang best actress award ng Oro ay ibibi­gay iyon kay Mama Guy. ang best actress award ni Irma.

Parang imposible ‘yon, ‘noh?!

Knowing Mama Guy, hindi siya gahaman sa awards.

Napakarami na n­iyang best actress awards para asamin pa niya ‘yon, huh?!

Tigilan na ang ganyang ilusyon!

Ay, teka! Ilan ­kayang Noranians ang tatawagin na naman kaming BABOY at sasabihing dapat kaming litsonin dahil sa item namin ito?!

As if affected kami sa kababawan ng fans na ‘yon!

Iyung matitinong Noranians ay ­nakukuha ang punto namin at malayo sa ibang ­Noranians na BASTOS, hindi gu­ma­gastos para suporta­han ang mga proyekto ng idolo nila, at maga­ling lang mang-away ng showbiz press at ibang fans!