Lovi, kinalimutan ang diet sa Bicol Express

By Jun Lalin

MAGKAKASAMA na naman pala sa isang TV series ang magkaibi­gang Lovi Poe at Heart Eva­ngelista dahil pareho silang nasa cast ng Mulawin vs. Ravena ng GMA 7.

Bukas ang story conference ng nasabing telefantasya kaya parehong matatanong na sina Lovi at Heart sa muli nilang pagsasama.

Ang last series nila together ay ang Beautiful Strangers na nagkaroon pa ng issue noong una dahil Beautiful Stranger lang dapat ang title no’n, pero biglang naging plural ang last word sa title.

Anyway, isang Mulawin si Heart sa bagong series at isang Diosa naman ang role ni Lovi.

Marami ang nagsasabing bagay na ma­ging Diosa si Lovi dahil lalo pa siyang nagiging maganda.

Blooming na bloomang si Lovi sa #HolaSummer campaign ng Bench, huh?!

Ang duda ng marami, lalong namumukadkad si Lovi dahil boyfriend na niya ang French guy na si Chris Johnson, pero hindi pa inaamin ‘yon ng dalaga kahit noong birthday niya ay kasama niya ito sa Japan.

Obvious na happy si Lovi kapag kasama si Chris, pero hindi siya open kung ano na ba ang label nila sa madalas nilang pagsasama abroad.

Knowing Lovi, ang duda namin ay si Chris na talaga ang nagpapa­saya sa kanya, pero madalas na hindi siya umaamin, eh.

‘Katuwa si Lovi dahil kahit sobrang sexy siya, may mga pagkain siya na paborito, katulad ng mala-Bicol Express na niluluto para sa kanya ng kaibigan namin na si Tintin Que ng Iloilo.

Basta pagdating sa pagkain na ‘yon, walang diet-diet kay Lovi at nae-excite siya.

Noong isang araw, pinadalhan siya ni Tintin ng paborito niyang pagkain, kaya kinalimutan na naman ni Lovi ang kanyang diet!

***

Marami na ang nakaka-miss kay Sarah Lahbati sa ASAP.

Matagal-tagal na rin kasing hindi napapanood sa ASAP si Sarah, pero kahapon nang makasama namin ang lovey-dovey niyang si Richard Gutierrez, naikuwento sa amin ng aktor na sa Linggo ay muling sasayaw sa ASAP ang nanay ni Zion.

Naging busy lang daw si Sarah sa shootings ng dalawang pelikulakaya hindi muna napanood sa ASAP.

Hindi lang sure si Richard kung palagi na naman bang sasayaw sa ASAP si Sarah.

Kahit medyo may ka­seksihan ang dance numbers ni Sarah sa ASAP, walang problema ‘yon kay Richard at very proud pa ang aktor dahil napakagaling suma­yaw ng kanyang lovey-dovey, huh!

Hindi kami naniniwala na sinusunod ni Richard ang advice ng inang si Annabelle Rama na huwag na lang panoorin ang sexy dance numbers ni Sarah sa ASAP para hindi na ito mag-react pa.

Feeling namin, napanood ni Richard ang lahat ng pagsasayaw ng kanyang lovey-dovey sa nasabing show, kaya sobrang proud siya sa galing sumayaw ni Sa­rah, huh!