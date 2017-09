Lovi, fitspiration, body goals ng mga girlash ngayon Nasaan ang hustisya, sigaw ni Iza, sa alindog ni Lovi!

Good times, tan lines…

Ganiyan lang ang simpleng post ni Lovi Poe sa kanyang Instagram account.

Pero, kulang-kulang 50 thousand na ang hinamig nitong likes, at daan-daan na rin ang comments na nakuha nito.

Eh kasi naman, bagay na bagay sa photo na pinost niya ang mga linya sa kantang ‘This girl is on fireeeeeeeee….’

Imagine, dahil nga raw sa red hot bikini photo ni Lovi, pinag-init nang husto ni Lovi ang Instagram nation.

Kunsabagay, noon pa man, kapag nagpo-post ng sexy photo si Lovi, palaging stunning ang dating niya. Kaya feeling ng mga followers niya, lalo na ng mga boylets, umiinit ang paligid, kapag ganu’n na ang drama ni Lovi.

Si Lovi na nga ang maituturing na body goals, fitspiration goals, ng mga kapwa niya girlash. Na kahit sabihin man ng iba, na kulang siya sa boobs, kering-keri niya ang kaseksihan niya, at kabog talaga niya ang mga young actresses na paseksi rin ngayon.

Kaya naman pati na ang mga paseksing stars na tulad nina Jessy Mendiola, Kris Bernal, at kahit si Iza Calzado, nanlalaki ang mga mata sa alindog niya.

“Gandaaa!” sabi ni Kris Bernal.

“Ang hot poe, mamshie!” sabi naman ni Julie Anne San Jose.

“Nasaan ang hustisyaaaaa?!?” ang tila tumitili na reaksiyon ni Iza nu’ng makita niya ang sexy photo ni Lovi.

“Awwwww, kilig Ate Iza!” ang natatawang reaksiyon naman ni Lovi.

“I’m loving your photos so much!” naman ang sabi ni Sofia Andres, na isa ring seksing-seksi ngayon.

Anyway, ang mga words na tulad ng burning hot, hotness, damn that body, natomboy ako, tindi mo idol, how to be you, ay grabehan, ginalingan, dayumm baby, hawtness overload, uwian na, ang mababasa mo sa feed na ‘yon ni Lovi.

Ihanda na ang mga puso sa isang matinding laban para sa pag-ibig ng dalawang babaeng minahal ng iisang lalaki sa magkaibang panahon sa pinakabagong Taiwanese drama na My Dearest Intruder simula sa Lunes (Sept. 25) sa Kapamilya Gold.

High school pa lang ay matalik na magkaibigan na sina Sharlene (Aggie Hsieh) at Ria (Amber An). Ngunit sa pagpasok ng kababata ni Ria na si Ivan (Melvin Sia), unti-unting magbabago ang kanilang iningatang pagkakaibigan.

Matagal nang may pagtingin si Ria kay Ivan, ngunit mas tumitibok naman ang puso ni Ivan para kay Sharlene.

Para sa kaibigan, pipiliing magparaya ni Sharlene bagama’t may nararamdaman din siya sa binata. Madudurog naman nito ang puso ni Ivan ngunit nariyan si Ria para kanyang maging sandalan — isang samahang mauuwi rin sa kasalan.

Ngunit paglipas ng sampung taon, magkukrus muli ang landas nina Sharlene, Ria, at Ivan. Kung noon ay pinili ni Sharlene na lumayo, ngayon ay handa na siyang ipaglaban ang kanyang nararamdaman.

Mabawi pa kaya ni Sharlene ang pag-ibig na para sa kanya ay pinahiram niya lang kay Ria? Ano naman kaya ang gagawin ni Ria para protektahan ang kasal nila ni Ivan? Kanino papanig ang puso ni Ivan? Sino nga ba ang tunay na “intruder”?

Bibigyang kulay naman ni Klarisse De Guzman ang istorya nina Sharlene, Ria, at Ivan sa pag-awit niya ng “Wala Na Talaga” na siyang official theme song ng programa.

Abangan ang My Dearest Intruder sa Kapamilya Gold ng first and true home of Asianovelas, ang ABS-CBN.