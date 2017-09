LOVI-CHRIS, NAKAKAKILIG ANG HALIKAN

WAGI ang desisyon ni Kris Bernal na mag-stick sa GMA 7 dahil waging-wagi ang teleserye niyang Impostora sa ratings game.

Extended hanggang sa Enero 2018 ang Impostora.

Ang mga artistang kasali sa afternoon series na ‘yon ng Kapuso network ay nagre-rejoice dahil sa balitang ‘yon.

Ngayon nga, ratsada sila sa tapings. ‘Yung normal na 3 tapings per week nila, ginawang 4 tapings this week.

Maganda ang Pasko ng cast and staff ng Impostora!

***

Nakakakilig ang kissing picture ni Lovi Poe at ng French-businessman boyfriend niya na si Chris Johnson na ang background ay ang Eiffel Tower sa Paris, France.

Mukhang in love na in love sa isa’t isa sina Lovi at Chris sa picture na ‘yon.

Hindi man masyadong madetalye si Lovi tungkol sa kanyang mga pakikipagrelasyon, hindi siya maramot sa pagpo-post ng pictures.

Ilang beses nang nagbakasyon together sina Lovi at Chris sa iba’t ibang bansa at ipino-post ng dalaga ang tungkol doon.

Marami sa mga kaibigan ni Lovi ang nagsa­sabing iba ang kasiyahan ngayon ng dalaga.

Marami rin sa mga kaibigan niya ang nagsasabing mas bagay si Chris kay Lovi.

Sa tingin nila ay magtatagal ang relasyon ng dalawa.

Erich vs Louise, umaatikabo ang kabugan

Ngayon ang look test at script reading session ng cast ng Ina, Kasusuklaman Ba Kita? (working title daw) ng ABS-CBN.

Si Erich Gonzales ang pinakabida sa bagong series na ‘yon, pero bongga rin daw ang role ng dating Kapuso star na si Louise de los Reyes.

Ang nasabing series ang balik-tambalan nina Erich at Enchong Dee na unang nagtambal sa Katorse.

Kasama rin sa series na ‘yon sina Ejay Falcon at Jestoni Alarcon pati sina Dina Bonnevie at Cherry Pie Picache.

***

Kilig-kiligan ang Dubai-based designer na si Michael Cinco nang makasama niya si Alden Richards sa kasalang Hayden Kho-Vicki Belo noong weekend sa Paris, France.

Sabi ni Michael, nice and humble si Alden.

***

Wish ng fans na pagsamahin sa pelikula sina Sarah Geronimo at Alden Richards.

May mga nagsasabi na parang imposible ‘yon dahil magkaiba ng TV network ang dalawa.

Madalas na ang Star Cinema ang kasosyo ng Viva Films sa mga pelikula ni Sarah at ang GMA 7 at APT Entertainment naman ang magkasosyo kapag may pelikula si Alden katulad ng first movie nila together ng ka-loveteam na si Maine Mendoza, ang Imagine You and Me.

Nagsama sina Sarah at Alden sa big event ng isang kompanyang ine-endorse nila.

May chemistry raw ang dalawa, kaya may fans na nagre-request na pagtambalin sila sa pelikula.