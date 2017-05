LOVI, BASA SA LAWA

By Allan Diones

IMPRESSIVE ang napanood naming mga piling eksena mula sa premiere episode ng Mulawin vs. Ravena.

Pinalakpakan sa presscon ang bonggang animation sa simula ng kuwento na isinalaysay kung saan nagmula ang lahi ng mga taong-ibon.

13 taon na ang nakalipas mula nang u­nang lumipad sa ere ang orihinal na telefantasyang Mulawin sa GMA primetime.

Ayon sa bida ng Mulawin vs. Ravena na si Dennis Trillo, mas exci­ting at ibang-iba sa nauna ang sequel ng nasabing telefantasya.

Ani Dennis, nu’ng panahong ‘yon ay wala pang drone technology. Mas na-utilize nila nga­yon ang mga maka­bagong teknolohiya kaya mas seamless ang visual effects nito.

Never na-imagine ni Dennis na 13 years after ay ipagpapatuloy ang kuwento ng mga Mulawin at Ravena.

Nang magtapos kasi ang Mulawin ay naging benchmark na ito sa telefantasya.

Hindi niya akalain na bubuhayin itong muli ng Kapuso network dahil maganda na ang naiwang legacy nito.

Pero masuwerte siya bilang isa sa orihinal na miyembro ng cast na kasali siya ulit sa bagong version nito na karugtong ng naunang kuwento.

Ipinagmamalaki ni Dennis ang bagong hene­rasyon ng mga karak­ter sa MvR na mas may maturity at mas kanapa-panabik.

Aniya, malalaman kung bakit ganu’n ang pamagat ng sequel at kung sinu-sino ang totoong magkakaaway at magkakakampi.

Dati nang may experience si Dennis sa pagha-harness, pero nag-refresher course siya para sa muli niyang pagsabak sa flying scenes.

Nag-fight training din siya bilang paghahanda sa maaaksyong eksena ng karakter niyang si Gabrie­l, ang hari ng Halconia at bagong pinuno ng lahing Ravena.

***

Si Lovi Poe ay sobrang happy and proud na parte siya ng cast ng Mulawin vs. Ravena na alam niyang ‘baby’ ng GMA.

Aniya, blessing ang maging bahagi nito at gusto niya ang role niya bilang si Magindara na isang bagong karakter.

Ani Lovi, ang best part para sa kanya ay lagi niyang kasama si Ms. Regine Velasquez-Alcasid sa taping.

Isa siyang certified Reginian kaya masarap ang feeling na ka-bon­ding niya sa set si Songbird, na first time niyang makasama sa isang soap.

Si Regine ang gumaganap bilang imortal na diyosa ng kalikasan at tagapangalaga ng bundok Apo na si Sandawa.

Si Lovi ay isa sa tatlong anak nito na si Magindara, ang diyosa ng tubig at taga­pangalaga ng lawa ng Venado.

Ani Lovi, kadalasan ay nasa tubig siya kaya meron siyang buntot kapag lumalangoy.

Kapag umaahon siya sa lawa ay nagbabago ang buntot niya at nagkakaroon siya ng costume na parang may mga lumot-lumot.

Bukod sa underwater scenes ay nagha-harness din si Lovi dahil may mga eksena si Magindara na kinukuha siya mula sa tubig ng manliligaw niyang Ravena na si Siklab (Dion Ignacio), tapos ay nililipad siya nito sa himpapawid.

Parehong naging mortal ang dalawang kapatid ni Magindara na sina Dakila (Romnick Sarmenta) at Lumad (Jay Manalo) nang umibig ang mga ito sa tao.

Kaya siya na lang ang natira sa pi­ling ng kanilang Bathalumang ina na si Sandawa.