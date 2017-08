LOVI, ASIWA SA LANDIAN W/ CORA

NA-AWKWARD si Lovi Poe sa mga eksena nila ng tisay na PBB girl na si Cora Waddell sa comedy flick na Woke Up Like This.

Natatawang kuwento ni Lovi nu’ng presscon, bilang sa kuwento ay nagkapalit sila ng katawan ni Vhong Navarro, may eksenang kailangan niyang ipaki­ta na type niya si Cora.

Sey ni Lovi, as a woman ay naa-appreciate niya ang beauty ng ibang babae, pero nu’ng maging Vhong na siya at inakting na niya na meron siyang gusto sa isang babae ay sobra siyang na-awkward-an.

Bakit, may girl-to-girl action ba sila ng 27-anyos na Fil-Am model-vlogger na si Cora?

Sagot sa amin ng 28-anyos na Kapuso actress, hindi umabot sa gano’n, pero kailangang ipakita nila ni Cora na may gusto sila sa isa’t isa at hindi puwedeng basta magtitinginan lang sila.

Dapat makita na type niya ito at nagkakagustuhan sila habang lalaki ang kilos niya ala-Vhong.

Ani Lovi, awkward dahil first time niyang ginawa ‘yon at nagbibiruan pa silang dalawa ni Cora. Gusto nilang maging makatotohanan ‘yung eksena.

May kissing scene ba sila ni Cora?

“Pinigilan ni Vhong. Abangan n’yo na lang kung paano nangyari ‘yon. Ha! Ha! Ha!” tawa ni Lovi.

Nu’ng bata pa siya ay hindi naranasan ni Lovi na magkagusto sa kapuwa niya babae, pero nasa all-girl school siya, tapos ay walang lalaki sa bahay nila.

So, hindi niya alam noon ang difference ng lalaki sa babae. Kaya sobrang boyish niyang kumilos nu’ng bagets siya.

Kuwento niya pa, nang minsang sunduin siya ng mommy niya sa school, as in nakabukas ang polo niya, kulot pa ‘yung buhok niya at naglalakad siya nang pawisan.

Galit na galit sa kanya ang nanay niya, na ginupit nito ang buhok niya. The following year, nu’ng Grade IV na siya ay nilipat na siya sa coed na school.

“At ayun po, naging ganito na po ako. Na-link na ako sa mga boys! Charot! Ha! Ha! Ha!” may kaharutang hirit ni Lovi.

Girl crush niya sa showbiz si Iza Calzado. Friends sila, pero open siya about it na para sa kanya ay ang ganda-ganda ni Iza.

Never daw naisip ni Lovi na type niya itong ligawan or something.

Natatawang sey ng morenang dalaga, ang sarap ng feeling na hindi niya kailangang maghubad sa movie nila ni Vhong at wala siyang love scene dito.

Tanong namin kay Lovi, when was the last time she woke up with someone?

“Ayokong sagutin ‘yan. Ha! Ha! Ha! Ha!

“I always wake up with my dog, Señorito! It’s true, ha? Minsan paggising ko, nandito siya sa ulo ko. Sabi ko, ‘Tao ka?’ Ha! Ha! Ha!” tawa ni Lovi, na magbabalik sa Mulawin vs. Ravena bilang diyosang si Magindara na nabuntis ng Ravena na si Siklab (Dion Ignacio).

Sa August 23 ang showing nationwide ng Woke Up Like This mula sa Regal Films at pa-birthday ni Mother Lily Monteverde.