LOVERS NG 20 YEARS TINAPOS NG KILLER

Nagtapos na ang 20-taong pagsasama ng dalawang security guard makaraang salakayin ang mga ito sa kanilang bahay ng nag-iisang suspek habang mahimbing na natutulog at halinhinang hinalihaw ng saksak na ikinamatay ng isa sa mga ito sa Quezon City, kahapon ng madaling-araw.

Sa isinumiteng report kay QCPD Director Chief Supt. Guillermo Lorenzo Eleazar, ng Criminal Investigation Detection Unit (CIDU) namatay noon din sanhi ng mga tinamong maraming tama ng saksak sa katawan ang biktima na si Ricky Adlawan, 43, habang kritikal ang live-in partner nitong lady guard na kasalukuyan under observation sa FEU General Hospital na si Basilisa La­zaro y Alvarez, 48, kapwa naninirahan sa Block 2, Lot 6, Mayang Pula Kaliwa, Sitio Aguardiente, Brgy. Sta. Monica, Novaliches.

Sa imbestigasyon ni PO3 Alvin Quisumbing, may hawak ng kaso, nangyari ang krimen dakong alas-3:30 ng madaling-araw sa loob mismo ng bahay ng mga biktima.

Mahimbing umanong natutulog ang dalawa nang magising si Lazaro dahil sa masamang ungol na kanyang naririnig mula sa kinakasamang si Adlawan.

Agad niya itong ti­ningnan at nakita niya sa akto na binabayo ng sak­sak ng hindi kilalang suspek hanggang sa mapatay ang kinakasama.

Sa puntong ito ay hindi umano nakasigaw para humingi ng tulong ni Lazaro dahil agad siyang pinagbalingan din ng saksak ng umano’y tila galit na galit na suspek.

Tinigilan lang uma­nong saksakin ng suspek ang biktima nang magkunwaring patay bago mabilis na tumakas ang suspek.

Nang matiyak na wala na ang suspek ay pilit na lumabas ng bahay ang biktima at sumigaw ng saklolo kaya agad isinugod ito sa hospital.

Ayon kay PO3 Qui­sumbing, dalawampung taon na umanong nagsasama bilang live-in partner ang mga biktima, at wala naman umanong alam na nakaaway ang mga ito.

Patuloy naman ang ginagawang imbestigasyon ng CIDU, kaugnay sa nasabing krimen upang matukoy at maaresto kung sino ang posibleng may kagagawan at kung ano tunay na motibo.