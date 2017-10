Lotlot, suko na sa pag-aalaga kay Janine Gutierrez

By Jun Lalin

DAHIL sa kanyang sariling showbiz career at pagma-manage ng kanyang restaurant business, ang The South Grill sa may BF Parañaque, nagdesisyon si Lotlot de Leon na kumuha na ng ibang manager para sa panganay na anak na si Janine Gutierrez.

Si Lotlot na nga ang nag-announce na si Leo Dominguez na manager din nina Lovi Poe at Solenn Heussaff ang namamahala na ngayon sa career ng kanyang anak.

Idolo nga raw ni Janine sina Lovi at Solenn, kaya nang malaman ni Lotlot na si Leo rin ang manager ng dalawa, lalo raw silang naging interesadong mag-ina na ito na rin ang kuning manager ng kanyang anak.

Sabi ni Lotlot, mas matututukan daw ni Leo ang career ni Janine at siya naman, mas matututukan niya ang kanyang restaurant business, pati na rin ang sariling acting career.

Nagkataon naman na gustung-gusto rin ni Leo si Janine, kaya naman kaagad silang nagkasundo ni Lotlot.

Next week, nakatakdang ipainterbyu ni Leo si Janine sa entertainment press bilang bagong talent niya at ise-celebrate rin daw kasi nila ang tungkol sa pagkakapanalo kamakailan ng dalaga sa Urduja Film Awards bilang best supporting actress para sa pelikulang Dagsin.

Pero siyempre, hindi rin palalampasin ng entertainment press na tanungin si Janine tungkol sa duda ng marami na silang dalawa na talaga ni Rayver Cruz (na siyang ka-date niya sa Star Magic Ball 2017), although sa isang interview ay nasabi naman ni Lotlot na sa pagkakaalam niya ay hindi pa naman magkarelasyon ang dalawa, pero idinugtong na sina Janine at Rayver na lang ang tanungin tungkol doon.

Naku, basta ang alam namin, maraming kinikilig kapag magkasama sina Janine at Rayver, huh!

Lovi at Erich, maayos ang paghaharap sa Subic

PAGKATAPOS ng controversial sampalan scene nila sa nakaraang shooting ng pelikulang The Significant Other, naka-monitor kami kahapon sa shooting nina Lovi Poe at Erich Gonzales sa Subic Bay.

Sabi ng isang nakausap namin (na nasa set), wala naman daw problema sa takbo ng shooting kahapon (as of this writing). Sana nga raw, matapos ang shooting nila roon na walang mangyaring intriga pa dahil bukas ay last shooting day na ng kanilang pelikula.

Inaasahan din ng mga tao sa set na walang manggagatong kina Lovi at Erich para hindi mauwi sa tuluyang awayan ang insidenteng naganap sa shooting nila ilang araw na ang nakakaraan.

Ayaw raw ng mga tao sa production ng The Significant Other na ang maging sentro ng publicity and promotions ng kanilang pelikula ‘yung tungkol sa intrigang ‘yon na hindi na raw dapat pang palakihin pa!

Hindi rin daw nila type na sabihing gumagawa sila ng gimik! Well…