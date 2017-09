Losing skid inawat ng Knights

Tinuldukan ng Letran ang three-game losing skid sa bisa ng 84-73 panalo kontra Arellano University kahapon sa 93rd NCAA basketball sa FilOil Flying V Center sa San Juan.

Kumana sina Bong Quinto at JP Calvo ng tig-20 points para sa Knights, sinaluhan sa fourth ang EAC sa parehong 6-6 records.

Pinaluhod ng Generals ang JRU 88-84 sa unang laro.

Tumikada ng 8-0 run ang last year’s runner-up Arellano para ibaba sa anim ang hinahabol 73-79, wala ng isang minuto sa orasan.

Kaya lang, natawagan ng unsportsmanlike foul si Marwin Taywan kay Letran team captain Rey Nambatac at biglang nanlamig ang Chiefs.

“Nakabalik na rin kami sa winning column,” ani Letran coach Jeff Napa. “Happy ako para sa mga bata, magandang buwelo sa amin itong panalo,”

Sinalpak ni Knights guard Calvo ang pandiin na tres, biglang lupaypay ang Chiefs na nalasap ang pang-walong talo sa 12 laro.

Tumapos si Nambatac ng 14 points at eight rebounds, nagkamada sina Jerrick Balanza at Alex Mandreza ng tig-eight points.

Namuno sa Arellano si Kent Salado na may 23 markers, five boards at four assists.