Baste, nagpasaring sa ABS-CBN

May ilang bashers pa rin si Ellen na nang-aalipusta sa kanya, at sinasagot sila ng seksing aktres.

Pati sa ina ng anak ni Baste na si Kate Necesario ay may pasa­ring si Ellen kung saan nag-react din si Kate.

May isang mensahe ang follower ni E­llen na sinagot ito ng Bisaya ring “Sagdi. Self worth importante. Pag move on na. Ay nagpa losyang ahhaa, Sigi pa diay?? Hahahaha xoxo nalang nila…Princessa ko diko sundalo ahhaha.”

Nag-react din sa Facebook si Kate ng. “Come again?” at “Hahaha loshang my ass. #BILOGANGMUNDO #NHEDZCHIN”

Tinanggal din ni Kate ang post na iyun pagkatapos ito na-pick up ng ilang blogger.

Pinagkakaabalahan na lang ni Ellen ang sarili sa pagkakanta at pagpi-piano na ipinu-post nito sa Instagram.

***

NAGPAHAYAG muli ng pagkadismaya si Pres. Rodrigo Duterte sa kanyang anak na si Baste Duterte dahil hindi na raw ito nakakauwi para makasama ang anak.

Natanong ng ilang reporters ang ating pangulo kamakalawa ng gabi nang dumalaw ito sa puntod ng ina sa Davao City.

Pahayag ni Pres. Digong; “I am not against the affairs of my… sa edad na sila.”

Ipinaliwanag ng ating pangulo na noong nag-speech siya, na-genera­lize lang niya ang nasabi niya sa mga lalaking nambubuntis, tapos, hindi binibigyan ng atensyon ang kanilang anak.

Nabanggit niya ang anak niyang si Baste dahil nalungkot siya nang sinabi ng kanyang apo na ang Mama lang nito ang love nito at hindi ang Papa nito.

Kaya pinapauwi na niya si Baste para makasama ang bata.

“Mag-uwi ka naman minsan-minsan. Ang problema, may anak ka. Kinuha ko na nga, tinabi ko du’n sa bahay ko, du’n ko nilagay because the father is not always at home,” sabi pa ni Pres. Digong.

“Naawa ako sa apo ko, eh apo ko eh.

“Natural, loyal ako sa nanay niya. ‘Yan ang nanay ng apo ko, eh,” dagdag niyang pahayag na ibig sabihin kay Kate Necesario ang loyalty niya at hindi kay Ellen Adarna na huling nakarelasyon ng kanyang anak.

Pero sabi nga niya Pres. Digong, hindi siya nakikialam kung kanino man ma-in love ang kanyang mga anak.

Ang pinupunto lang ni Pres. Digong, harapin mo ang responsibilidad mo sa iyong mga anak.

Doon niya ikinuwento na noong naghiwalay sila ng asawa niya na bumalik ito sa Amerika, kinuha niya ang mga anak niya na sina Inday at Baste Duterte para siya ang mag-alaga at paaralin sa San Beda.

“Ang sinabi ko lang, kayong mga lalaki, hindi lang ang anak ko… That’s what I’m telling people, at sa crowd.

“Marami rito sa mga lalaki, mga ulol! Mag-anak ng tatlo, apat tapos iwanan ang asawa at magsama sa ibang babae.

“Gawin mo kay ina ‘yan pag hindi kita binaril!

“Nasasaktan ako para sa apo ko.

“Sabi ko, umuwi ka. Kasi, anak mo, hindi ka na kilala. Sabi ko sa nanay, dito na lang kayo para makita ko ang apo ko, para masiguro ko na makapag-a­ral,” dagdag na pahayag ni Pres. Duterte.

Nag-react si Baste sa Facebook kung saan ni-repost nito ang interview ng ABS-CBN News at may sagot siyang mensahe para sa kanyang ama.

Ani Baste, “Good morning Pa. Nia ra kos pikas balay atong Feb 1 pa. Ayaw nagka stress, Love you mwah”

Sa pagkakaindi ko, nu’ng February 1 pa siya nakauwi, na nasa kabilang bahay lang daw siya.

Nagpasaring pa ito sa Kapamilya netwok ng, “ABS-CBN News pakisabi nga para may silbi naman kayo.”

***