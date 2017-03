Lorin, sumusunod sa mga yapak ni Ruffa

DAHIL dalagita na, madalas nang nakakasama ni Ruffa Gutierrez sa mga lakaran ang anak niyang si Lorin Bektas.

Sa pananamit at kilos, parang ang bilis magdalaga ng panganay ni Ruffa, huh!

Sa mga event, madalas na ring isama ni Ruffa si Lorin.

But of course, kapag wala lang pasok or after school dahil ang gusto ni Ruffa, at palagi niyang sinasabi sa mga anak, gusto niya na studies ang priority ng mga ito.

The other day, pinayagan ni Ruffa na mag-join si Lorin sa isang food event sa Uptown mall sa Bonifacio Global City.

After school, nagbihis at nag-ayos si Lorin at nag-join na siya sa kanyang nanay sa food event na ‘yon.

Marami ang nagsasabing sa hitsura’t kilos ni Lorin ay hindi malabong siya ang sumunod sa mga yapak ng ina at malamang na pasukin din niya ang mundo ng beauty pageant.

Mahilig din kasing mag-ayos si Lorin at very classy ang taste niya sa pananamit.

Ang bunso ni Ruffa na si Venice, at 12 eh mahilig pa ring maglaro at mukhang hindi pa ganoon kainteresado pagdating sa fashion.

Siya nga pala, nakakatawa sina Bisaya at Ruffa nang magkasabay sila sa isang coffee shop sa isang hotel sa BGC.

Hindi sila nag-usap.

Nagulat si Ruffa nang malamang binayaran ng ina ang kanyang bill bago ito umalis.

Mas naloka lang si Ruffa dahil ‘yung ka-meeting lang niya ang naka-order pa lang at abala siya sa pagdi-discuss rega­rding sa isang business niya at hindi naman siya naka-order!

***

We’re so happy for Donita Rose dahil mukhang fully-reco­vered na siya sa hiwalayan nila ng kanyang non-showbiz husband.

Active na naman siya sa kanyang showbiz career.

Kung noon din ay tumaba si Donita dahil sa depression sa nangyari sa kanyang married life, ngayon ay naasikaso na naman niya ang kanyang sarili at malaki na ang kanyang ipinayat.

Blooming si Donita at hindi kami magtataka kung maraming guys na magkandarapa sa kanyang beauty, huh!

Mamayang gabi, guest si Donita sa Full House Tonight sa GMA 7.

Nakaharap niya ang komedyanteng si Donita Nose na ginagaya siya.