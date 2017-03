Lopez suportado ng Gabriela

Nakakuha ng kakampi sa hanay ng Gabriela­ Women’s party-list si ­Department of Environment and Natural Resources (DENR) Secretary Gina Lopez na ­dumadaan sa butas ng karayom sa Commission on Appointments (CA).

Kahapon ay sumugod ang Gabriela sa bahay ni Lopez, hindi para magprotesta kundi para magpakita ng suporta sa kalihim matapos dumaan sa matinding paggisa sa CA noong Miyerkules at Huwebes.

“Like a diamond being formed out of very high heat and pressure, Gina Lopez shines through in her upfront and unwa­vering stance to protect the environment and communities from destructive corporate mining,” ani Gabriela party-list Rep. Emmi de Jesus.

Sinabi ng mambabatas na kaya nila sinusuportahan si Lopez ay dahil ito lamang ang naging DENR secretary na nag­lakas-loob na banggain ang mga malalaking minahan na sumisira sa mga kalikasan na hindi umano nagawa ng mga dating opisyales ng ahensya.

Pero sa kabila nito, sinabi ni CA member na sina Isabela Rep. Rodito­ Albano at A-Teachers­ party-list Rep. Juliet Cortuna na “deemed bypassed” na rin sa ikatlong pagkakataon si Lopez.

“The secretary of the DENR is deemed bypassed because she is about to leave the country today (Friday) and there is no more plenary session to be conducted by the body (CA),” ani Albano.

“She is deemed bypassed because the committee already terminated its hearing Thursday without acting on her nomination. We are about to adjourn next week and that will be her third time being bypassed,” pagkumpirma naman ni Cortuna.

Gayunpaman, puwede pa aniyang i-reappoint si Lopez.