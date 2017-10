Lolo nag-shopping ng libre, arestado

Tweet on Twitter

Nakapag-shopping na sana ng libre ang isang 63 anyos na lolo pero minalas na maaresto matapos na bumalik sa loob ng pinagnakawang Department store at tinangka pang mag-umit ng iba pang ‘items’,kamakalawa ng hapon sa Novo Department Store na matatagpuan sa may Tayuman at Antonio Rivera Sts.,Tondo,Maynila.

Itinurn-over sa Manila Police District-Police Station 2,ang suspek na si Renato Nuque,63, at tag 26 Jonathan St. Dagupan,Tondo,Maynila.

Habang nakumpiska naman sa suspek, ang isang delivery sidecar na nagkakahalaga ng P6,000, isang emergency LED light with radio, 1 pirado lunch box, Christmas light,padlock,gunting ng yero, headlight, adjustable range at isang nylon cable tie.

Sa imbestigasyon ni PO2 Gernith Bungay,naganap ang insidente dakong ala 1:30 ng hapon sa nabanggit na Department Store kung saan lumapit ang sales lady na si Irene Café at inireklamo kay Julamin abdu na nawawala ang emergency LED light na may radio.

Sanhi nito ,kaagad na ni-review ang nakakabit na CCTV at dito nila nakita na kinuha ito ng suspek.

Ilang oras ang nakalipas ,muling bumalik sa Department store ang suspek at muling nag-ikot at nang-umit.

Hindi alam ng suspek na mino-monitor na siya ng mga guwadiya ng department store at nang makalabas ,dito na sinita ang suspek at narekober ang mga inumit na ‘item”.

Nahaharap sa kasong shoplifting sa Manila Prosecutors Office ang suspek.