Lolit Solis, tinawag na selfish wicked bitch dahil kay Bong Revilla

MAY basher na rin sa kanyang Instagram account ang talent manager/host/columnist na si Lolit Solis. Dahil ito sa naging post niya tungkol sa alagang si Bong Revilla na hanggang ngayon ay naka-detain pa rin sa Camp Crame.

Sa post ni Nay Lolit, dahil daw sa panunuod niya ng mga Korean tele­serye, doon daw niya nakita ‘yung paniniwala na kapag may ipinagdarasal na bagay o tao na hinihi­ling mo kay God, mas mabuting magsindi ng kandila. Ito raw kasi ang nagiging guide para madaling mapagbigyan ang hiling. At ipinagdarasal daw niya na sana sa Pasko, kasama na nila Lani Mercado at anak nila si Bong.

Pero may nang-bash nang bongga kay Nay Lolit. Ang IG account na @spad1203 at buong ningning na hinoy-hoy ang talent manager. Aniya, hindi na raw ito kinilabutan sa mga salita. Dinamay pa raw nito ang Panginoon at sa huli ay tinawag pang “selfish wicked bitch” si Nay Lolit.

Hindi nito pinalampas ang basher kahit may mga ibang IG follower na nagdepensa para sa kanya. Sinagot niya ito ng, “Kanya-kanya tayo ng opinion sa bawat bagay, igalang natin at bigyan respeto ang feeling ng bawat isa. Hindi ako galit kung ano paniwala mo pero pagbigyan mo rin ako sa paniwala ko ko. Hayaan natin si God ang humusga. He say the last word so we just wait for it. Peace be with us.”

Tinext namin si Nay Lolit at hiniritang may basher na siya. Sagot lang nito, “Oo nga, nakikialam sa wish ko kay Bong. ‘Di ba dapat kanya-kanyang opinion.”

Sikreto nina Tito, Vic & Joey, type halukayin nina Wally at Jose

IN character nang humarap sa entertainment press sina Paolo Ballesteros, Wally Bayola, at Jose Manalo sa taping ng kanilang bagong morning talk show sa GMA 7, ang The Lolas’ Beautiful Show bilang sina Lola Tinidora, Lola Nidora, at Lola Tidora tuwing 11:30 ng umaga.

Sabi naman ng tatlo, pakiramdam din nila, parang sa sugod bahay rin sa Eat Bulaga ang ginagawa nila na nag-i-interview sila. Ang kaibahan nga lang ngayon, mga celebrities na ang kinakausap nila.

Nang tanungin namin sila kung sino ang dream guest ng bawat isa, parehong sina Tito, Vic& Joey ang sagot nina Wally at Jose. Gusto raw nilang itanong sa tatlo kung ano talaga ang sikreto ng mga ito.

Si Paolo naman, ang Kapamilya actor na si Piolo Pascual ang dream daw niyang mag-guest sa The Lolas’ Beautiful Show. Pero, bakit si Piolo?

“Ipapakilala ko sila. Kasi mabait na bata ‘yun,” hirit niya as Lola Tidora.

Araw-araw na napapanood sina Jose at Wally sa telebisyon samantalang si Paolo naman ay anim na beses. Bukod sa The Lolas’ Beautiful Show, meron pa silang Eat Bulaga at Sunday PinaSaya.

Naisip din daw nila ang tungkol sa overexposure, pero ipinaliwanag naman daw sa kanila ang tungkol dito, lalo na si Mr. Tony Tuviera ay hindi rin naniniwala sa overexposure. Ang maganda lang talaga sa kanila, hindi nila inuulit-ulit ang karakter nila sa bawat shows kaya tuwing mapapanood sila, bago nang bago.

Wish nila siyempre na magtagal ang programa nila pero more than that, ang talagang goal daw nila ay makapaghatid ng saya at good vibes sa bawat umaga pa lang ng mga manonood.