Loisa Andalio, ipinagmalaki ang relasyon kay Ronnie Alonte

HINANGAAN namin si Loisa Andalio sa ginawa niyang pag-post ng photo nila ni Ronnie Alonte sa kanyang Instagram account. Sa kanyang post ng isang photo na magkayakap sila ni Ronnie na may caption na “Nagiisa lang ‘to!” This is Loisa’s way of saying na sila na nga ni Ronnie.

Bibihira among young stars nowadays ang may lakas ng loob na gawin ito. But Loisa had the guts na gawin ito.

Ginawa marahil ito ni Loisa sa kasagsagan ng issue na, may feelings pa siya kay Joshua Garcia na minsan ding na-link sa kanya. Marami ang nagsasabi na naging sila ni Joshua noon, but walang pag-amin na naganap between the two.

Unfair nga naman kay Loisa na masabihan na hindi pa rin maka-move on kay Joshua. Where in fact, mayroon nang nagpapatibok ng puso niya, which is Ronnie nga.

Maraming beses nang nilinaw ni Loisa ang issue sa kanila ni Joshua. Lalo pa ngayon na magkasama sila sa teleseryeng The Good Son na eere na ngayong Monday sa ABS-CBN.

“Okay naman po talaga kami bilang magkatrabaho e. The fact po tinanggap ko na makasama siya (Joshua) sa isang show, okay na okay na ako, trabaho na lang po talaga ‘yun,” sabi ni Loisa when asked about Joshua.

Eversince, hanga na ako kay Loisa. Pero mas lalo akong humanga sa kanya sa ginawa niyang pag-amin sa espesyal na lalaki sa buhay niya, si Ronnie Alonte.