Lockout policy sa Kamara

By Tina Mendoza

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Gaya ng ipinangako ng liderato ng House of Representative na maghihigpit sila sa roll call bilang pagdisiplina na rin sa mga madalas na nahuhu­ling mambabatas, ipinatupad na kahapon ng Kamara ang lockout policy kung saan agad nasampulan ang limang mambabatas.

Eksaktong alas-kuwatro ng hapon nang isara ang lahat ng pintuan papasok sa session hall at agad na isinagawa ang roll call at sa pag-aabang ng media ay 5 mambabatas ang late dumating at hindi pinapasok habang nagro-roll call.

Ang mga ito ay sina Batangas Rep. Mario Marino, Aurora Rep. Bella Flor Angara-Castillo, Quezon Rep. Trina Enverga, Sultan Kudarat Rep. Suharto Mangudadatu at Parañaque Rep. Gus Tambunting.

Matapos ang roll call ay saka pa lamang pinapasok ang 5 subalit namarkahan na ng absent ang mga ito.

Ang nasabing polisiya ay ipinatupad matapos ang memorandum order mula kay House Majority leader Rodolfo Fariñas na siya ring chairman ng House Committee on rules na ipinalabas noong Mayo 22, 2017. Ang nakasaad sa memorandum ay batay na rin sa napagkasunduan sa all party caucus noong Mayo 17, 2017.