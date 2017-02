LizQuen, sinagasaan sina Maja at Paulo

“ISANG pamilya tayo,” iyan ang slogan mula sa Kapamilya Network.

Simple, at tila diretso ang gusto nitong sabahin, dahil magkakapamil­ya tayo, hangga’t pwede at maaari, walang lama­ngan, siraan, pataasan ng ihi at labanan.

Kasi, isang pamilya tayong naghahari ang pagbibigayan, katapatan, tiwala at pagmamahalan.

Thus, I cannot help but wonder, hindi ba kapa­milya ang turing kina Paulo Avelino at Maja Salvador na mga bida sa I’m Drunk, I Love You?

Kasi, sinagasaan ­sila in a major-major way ng My Ex and Whys nina Enrique Gil at Liza Soberano.

Producer pa naman si Avelino sa I’m Drunk, at kahit pa his ­mother network was generous to give promo blitz sa ABS-CBN shows na may premium at audiences na nanonood, it does not change the fact na Goliath ang Gil-Soberano movie.

Kahit hindi ito Va­lentine ipalabas, kno­wing how immensely popular ang LizQuien, patok ito sa takilya.

So, ano ang nangyari sa Paulo produced, starred with matching pambansang harot as leading ­lady?

Kaunting sinehan ang binigay ng theater ow­ners so we therefore conclude, lugami at luhaan sa takilya?

Matigas ba ang collective heads sa itaas at ibaba of the people behind I’m Drunk, I Love You para isiping their movie ang maghahari sa takilya?

Sa theater owners na masayang-masaya sa box-office results ng Liz-Enrique movie, bakit po hindi ninyo ginawang patas ang theater distribution sa dalawang pelikula?

Sa powers-that-be sa Kapamilya network, ano ang gusto ninyong patunayan?

Na for all time, effort and money you have gi­ven and appropriated for the likes of Maja Salvador and Paulo Avelino, kayo rin ang magpapamukha sa kanila na yes, they are TV stars who can act superbly pero walang box office clout?

Wala kayong pakialam sa blood, sweat and tears plus talent na pinuhunan nina Salvador at Avelino to reach what they have reached.

At the end of a given day, pera-pera pa rin ang motivation ninyo and all that you ever wanted was to laugh your way to the bank?

Kayo rin pala ang sisira sa mga artistang under your care.

Magandang pelikula ang I’m Drunk, I Love You.

Ang kuwento nito ay may haplos at kurot sa puso. Paiiyakin ka, matatawa to the max, sure na may flashback at throwback videos in your mind at dormant feelings in your puso na mabubuhay.

Higit sa lahat, magla­laway ka sa bagnet.

Sakdal husay si Maja Salvador. Damang-dama sa kanya ‘yung pagi­ging hopelessly devoted sa isang lalaking ang tu­ring sa kanya ay pam-best friend only.

‘Yung quiet scenes ni Salvador sa movie spoke in so many emotional vo­lumes tulad nang finally inamin na niya bilang Carson kay Dio na mahal niya ito, ‘yung pagtulak niya kay Dio matapos siyang halik-halikan dahil alam niyang ginagawa ito hindi dahil sa mahal siya, kundi dahil naawa sa kanya…

Jasmine Curtis Smith, of course plays her small role with the right amount of gravitas, bilang ex ni Dio na who wants to give their relationship a se­cond try.

‘Yung tinanong niya si Dio kung may something sila ni Carson, totoong-totoo at saktong-sakto lang.

Ang narrative at pagkakasulat nito, suabe pero may punch.

Sa mga nagdududa sa kakayahan ni Paulo Avelino bilang aktor, kiss your pagdududa goodbye.

As the purposeless and clueless Dio, damang-dama mo sa kanya ang confusion, ‘yung dating na akala niya hindi siya guapo at finally, his eyes, the emotions needed to be conveyed are there.

Pramis, siya na talaga ang mahal ko!

Goodbye, Xian Lim. Break na tayo!