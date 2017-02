Liza Soberano, kabog sa ganda ni Chokoleit ayon kay Vice

TAMPULAN ng biruan at kantiyawan ang komedyanteng si Chokoleit (Jonathan Aguilar Garcia) sa 60th birthday party ng kaibigan ng maraming taga-showbiz na si Tita Mary Ann Opeña.

Gamit na gamit si Chokie at ang kanyang viral KISSCANDAL sa mga punchline ng mga beks sa party ni Tita Mary Ann sa Palawan Ballroom ng EDSA Shangri-La nu’ng Miyerkules nang gabi.

Nagkatawanan na lang kami nina Jerry Olea after naming magpapiktyur kay Chokoleit, na nag-trending ang PAKIKIPAG­LAPLAPAN sa isang non-showbiz guy na humakot ng milyun-mil­yong views sa Facebook.

“Ano pa nga bang gagawin natin? Eh ‘di magtawanan na lang!” dayalog sa amin ni Chokie sabay halakhak.

***

Maging si Vice Ganda ay hindi napigilang humirit tungkol kay Chokoleit nang mag-speech ito para sa birthday girl.

“Iba ka! Ikaw ang pinakamaganda ngayon. Number 2 lang si Liza Soberano. Ikaw ang Number 1!” bulalas ni Vice kay Chokie.

“Now, you’re the Ambassadress of Hope.”

“Bakit mo naman nasabi ‘yon?” tanong ni Chokie kay Vice.

“Because of your vi­deo, lahat ng tao, nagkaroon ng hope sa katawan. You gave us the concept of whoever you are, there will always be that one person in this world who will find you attractive and kissable for whatever reason.”

Tawanan ang lahat sa hirit na ‘yon ni Vice.

Close ang LA-based na si Tita Mary Ann sa pamilya ni Vice, na hindi makakalimutan ang kabutihan ni Tita Mary Ann sa kanyang ina at nasirang lola.

Present sa party ang ina ni Vice na si Nanay Rosario, na ANGEL ang tawag sa birthday girl.

Ang sabi ng madir ni Vice, habambuhay siyang indebted kay Tita Mary Ann dahil nang iuwi niya ang bedridden niyang ina mula sa Amerika, last minute na lilipad na siya ay sinamahan siya ni Tita Mary Ann na iuwi ang kanyang ina sa Pilipinas.

***

Tinatanaw ‘yon na malaking utang na loob ng mommy ni Vice kay Tita Mary Ann, na very close din sa pamilya Gutierrez kaya duma­ting din sa party nito sina Tito Eddie, Tita Annabelle at Richard Gutierrez.

Hindi man artista ay para na ring celebrity ang may homecare facility sa Amerika na si Tita Mary Ann, sa dami ng mga taga-showbiz na nagpapasalamat sa kanyang generosity at likas na kabaitan.

Balik kay Chokoleit… ‘pag tila nawawala si Chokie sa paningin ng mga beki host sa party, ang laging sinasabi ng mga hitad ay, “Nakikipaghalikan na naman siguro!”